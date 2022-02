Nie zu alt für Musik-Einstieg

Gemeinsam mit der Stadtmusikkapelle Horn und dem Musikverein Pölla will die W.A. Mozartmusikschule verstärkt Erwachsene für den Einstieg in die Blasmusik motivieren. Dazu wird es ab März unter dem Motto „Klasse Bläser“ eigene Bläserklassen an den beiden Standorten in Horn und Pölla geben.

Man wolle in der Nachwuchssuche – auch im Erwachsenenbereich – mit den Vereinen näher zusammenrücken, erklärt Musikschulleiter Harald Schuh. Denn gerade bei Erwachsenen sei es etwas einfacher, sie auch für Mangel-Instrumente – etwa die Tuba – zu gewinnen, die für Kinder weniger interessant sind.

Der Unterricht in den Bläserklassen erfolgt durch Lehrer der Musikschule und soll an die individuellen Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet sein. Neben Einzelbetreuung soll viel gemeinsam musiziert werden, um die Musiker in die Orchester vor Ort integrieren zu können. Neben Spätberufenen sollen sich aber auch Wiedereinsteiger nach längeren Pausen von diesem Angebot angesprochen fühlen, hofft Schuh.

Info-Tage dazu gibt es am Freitag, 17. Februar, ab 19 Uhr im Probenraum des Musikvereins Pölla im Roten Hof in Altpölla bzw. am 18. Februar, 17 Uhr, im Probenraum der Stadtmusikkapelle Horn in der Arena.

