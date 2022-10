NÖN sucht das größte Talent: Einzug ins Halbfinale

Groß war die Anspannung bei den Teilnehmern von „NÖN sucht das größte Talent“, die sich am 22. Oktober beim Waldviertel-Finale im Vereinshaus der Jury stellten, um ins Halbfinale aufzusteigen, das am 5. November in Hollabrunn stattfinden wird.

„Wir haben in diesem Jahr über 800 Anmeldungen gehabt“, erzählte Andy Marek stolz vom großen Erfolg der Show, die auf seine Initiative vor 13 Jahren ins Leben gerufen wurde. „Es sind auch schon einige Talente von unserer Bühne in Richtung Deutschland gegangen, um dort Erfolge zu feiern.“

Von „Bon Jovi“ über „Adele“ bis hin zu „Leonard Cohen“ reichten die Vorbilder, deren Songs interpretiert wurden. Überraschend, mit welch‘ ausgereiften Stimmen die jungen Talente (13- oder 14-jährig) ihre Wahltitel darboten. Zwei Ausnahmetalente — sowohl in der Form ihrer Darbietung, als auch in ihrem Können — stellten Adriana Fabiani (mit rhythmischer Sportgymnastik, sie nahm bereits an der Europameisterschaft teil) und Emilio Brumbach (Jonglage- und Balance-Artist) dar. Vom begeisterten Publikum bejubelt wurden die zwölf Beiträge von der Jury fachkundig bewertet. Beim Endergebnis wurde diese Wertung mit 60 Prozent, die anschließend in der festgelegten Zeit von zwölf Minuten vom Publikum getätigten Anrufe (dies waren 4.962 an der Zahl) mit 40 Prozent in die Entscheidung eingebunden.

„Es ist mir eine große Freude zu sehen, wenn junge Menschen engagiert sind und ihr hervorragendes Können präsentieren“, betonte Bürgermeister Gerhard Lentschig, der sich doppelt freuen konnte, denn die beiden Horner Teilnehmerinnen Marlene Fehringer und Judith Blaim zählten zu jenen Beiträgen, die den Sprung ins Halbfinale geschafft haben. Marlene Fehringer überzeugte mit „Zombie“ von den „Cranberries“ (sie singt fast alles mit großer Begeisterung, außer Schlager), Judith Blaim wurde bei „Dicke Socken“ von „LEA“ am Piano von Dominik Oberenzer begleitet. Sie wählte dieses „Gänsehautlied“, weil ihr der Text so gut gefällt und unter die Haut geht.

Weitere Tickets gab es für die Kremser Teilnehmerinnen Magdalena Hahn mit „Riptide“ von „Vance Joy“ (sie begleitete sich selbst mit der Gitarre), das Duo „HerzensMusik“ Carina Reischer und Johanna Krottendorfer mit „The Creep“ von „Radiohead“ sowie die bereits erwähnten Adriana Fabiani (aus Wien) und den 13-jährigen Emilio Brumbach aus Dietmanns (Bezirk Waidhofen).

