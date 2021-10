Corona ging auch am Alpenverein Horn nicht spurlos vorbei – das musste Obmann Michael Schwayda bei der Generalversammlung des Vereins im Gasthaus Blie eingestehen. Denn in den vergangenen Monaten musste der Verein einen leichten Mitglieder-Rückgang hinnehmen. Aber, so Schwayda: „Mit 630 zahlenden Mitgliedern sind wir noch immer der stärkste Verein im Bezirk“, meinte er im Rahmen der Mitgliederversammlung.

Trotz Mitgliederrückgangs fiel Schwaydas Bericht nicht ganz düster aus. Voll des Lobes war er etwa für die Tourenführer, die „hervorragende Arbeit“ geleistet hätten. Begonnen hat man beim Alpenverein Horn übrigens auch schon mit der Ausarbeitung des Programms für 2022. Auch der Familienwandertag am 26. Oktober ist in Vorbereitung. Für die zu betreuenden 300 Kilometer Wanderwege der Sektion Horn werden Wegepartnerschaften gesucht. „Ehrenamtliche Unterstützter sind jederzeit willkommen“, sagte Schwayda. Mit dem Sportbonus der Bundesregierung können Interessierte ab der Zahlung von 15,50 Euro bis Ende 2021 alle Vergünstigungen des Alpenvereins beanspruchen. Man möchte vor allem jungen, motivierten Mitgliedern die Chance geben, sich mit ihren Ideen in die Vereins-Organisation einzubringen. Schwayda blickt jedenfalls optimistisch in die Zukunft: „Denn der Alpenverein hat ein tolles Team.“

Sind noch immer der mitgliederstärkste Verein im Bezirk. Michael Schwayda

Neben den Berichten Schwaydas und der Ressortleiter informierte Jugendwart Sigi Gruber über coronabedingte Absagen und meinte: „Wir hoffen, dass es bald wieder gescheit weitergeht.“

Kurz und bündig fiel der Bericht von Kassierin Maria Schwayda aus. „Durch den sparsamen Einsatz der finanziellen Mittel steht ein Überschuss von 5.939 Euro zu Buche“, informierte sie. Die Kassaprüfer Franz Schleritzko und Helmut Malleczek stellten den Antrag, die Kassierin und den Vorstand zu entlasten, was einstimmig erfolgte.

Nach Ehrungen langjähriger Mitglieder präsentierte Martin Honeder unter dem Titel „Trailsucht – Bergsucht – Gipfelglück“ seine Eindrücke aus „Unterwegs auf den Trails mit dem Mountainbike“.