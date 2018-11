Über ein besonders schönes Geschenk dürfen sich die Horner Pfadfinder kurz vor Weihnachten freuen: Die mit mehr als 150 Mitgliedern größte Pfadfindergruppe des Waldviertels erhält 2019 einen Zu- bzw. Umbau des Pfadfinderheims in der Prager Straße. Am 26. November wurden die Pläne, die vom Horner Architekten Karl Gruber ausgearbeitet wurden, der Öffentlichkeit präsentiert.

Notwendig wurde dieser Umbau, weil die Pfadfinder im derzeitigen Gebäude platzmäßig nicht mehr das Auslangen fanden. Mit Gruber habe man den passenden Architekten für dieses Projekt dann schnell gefunden, erzählte Bürgermeister Jürgen Maier. Da eine Standortverlegung nicht in Frage gekommen sei, habe man die Möglichkeiten, die das bestehende Gebäude bietet, gemeinsam mit Gruber gecheckt, erzählte Maier. Gruber meinte, er habe dabei schon erkannt, welche Vielfalt bei den Pfadfindern geboten wird und welche Energie das Engagement der Pfadfinder freisetze, er habe versucht, das in seinen Plänen zu berücksichtigen.

Geplant ist, das historisch an der Friedhofsmauer gewachsene Gebäude um ein zeitgemäßes Element zu ergänzen. In diesem soll ein 75m 2 großer Multifunktionsraum entstehen. Dazu wird das bestehende Dach „aufgeklappt“, der Zubau – der durch eine große Glasfront den Blick nach draußen richtet und von dem eine Steintreppe in den Garten führt – wird daran angeschlossen. Optisch soll das Gebäude dem Ausdruck verleihen, was Kinder am meisten brauchen: Wurzeln und Flügel, wie Gruber meinte. Im Keller wird noch eine Duschzelle und eine Waschmöglichkeit errichtet, darüber dann die WC-Anlagen sowie eine Küche.

Den Beschluss zum Bau wird der Gemeinderat laut Maier in der nächsten Sitzung nach erfolgreichen Vorgesprächen einstimmig fassen, der Bau soll 2019 umgesetzt werden. Für den Innenausbau sind die Pfadis selbst verantwortlich, sie werden dafür auch eine Bausteinaktion starten und mit Eigenleistungen zum Gelingen des Projektes beitragen.

Abgewickelt wird der Umbau über die Horner Kommunalgesellschaft m.b.H., die Kosten belaufen sich auf 380.000 Euro.