Seit Anfang September ist Dražen Stojanović neuer Pfarrhelfer in Horn. Da er noch Verpflichtungen in der Pfarre Stattersdorf-Harland hat, wurde er von Stadtpfarrer Pater Albert Groiß bei den Gottesdiensten am vergangenen Wochenede offiziell in der Pfarre Horn vorgestellt bzw. stellte sich selbst den Messbesuchern vor.

Dražen Stojanović wurde 1986 in Mostar, Bosnien-Herzegowina, geboren und wuchs in Prozor/Rama, einer großen Gemeinde nördlich von Mostar, auf. Nach der Grundschule hat er das Franziskanische Gymnasium in Sinj (Kroatien) besucht. Nach der Matura studierte er in Split katholische Theologie.

Als Religionslehrer unterrichtete Stojanović an der Grundschule Dubovac/Karlovac (2010/2011) und in Petrinja (2011 bis 2015 mit Unterbrechungen), beides in Kroatien. Er lebte fünf Jahre in Zagreb und war dort auch als Journalist tätig. Von Jänner 2016 bis August 2017 war er Pastoralhelfer in der Pfarre Heidenreichstein, in der Pfarre Stattersdorf-Harland arbeitete er von September 2017 bis zum August 2018 als Pastoralpraktikant.

Der neue Horner Pfarrhelfer ist auch als Autor tätig. Vor zehn Jahren erschien sein erstes Buch „Nadano“ mit Gedichten. Seine Interessen sind Literatur, Geschichte, Fotografie, Kunst und Natur. „Ich freue mich auf viele neue Erfahrungen als Pfarrhelfer in Horn“, sagte Dražen Stojanović.