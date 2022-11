Pilot-Lehrgang im Klinikum läuft: 28 starten neue Ausbildung

Der Startschuss zur Ausbildung „Operationstechnische Assistenz“ (OTA) im Landesklinikum Horn und in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege ist gefallen. Wie Franz Huber, kaufmännischer Direktor des Klinikums, erklärte, soll dieser in Horn gestartete Pilot-Lehrgang dieser „wichtigen, zukunftsweisenden Ausbildungsform“ ab Herbst 2023 in ganz NÖ flächendeckend angeboten werden.

Bei der Zahl der Interessierten sei die Erwartung übertroffen worden. 28 Teilnehmer starteten in diesen Lehrgang. Über die Motivation, sich für diesen neuen Beruf ausbilden zu lassen, sagt Romana Küttner, dass sie sich wegen der sozialen und ethischen Wert dieses Berufs für diese Ausbildung entschieden habe.

Als OTA ist man als „rechte Hand“ von Ärzten und Chirurgen vor, während und nach operativen Eingriffen tätig. Der Beruf des OTA umfasst die Patientenvorbereitung ebenso, wie die Vorbereitung im OP-Saal. Hier sind Instrumente und Geräte bereitzulegen, diese auf ihre Funktionalität zu überprüfen und durchzuzählen sowie die Sorge für die Einhaltung der Hygienestandards.

Mit dem Start des Gesundheitsberufes „Operationstechnische Assistenz“ spreche man gezielt Menschen, die sich für den medizinischen Bereich interessieren, aber nicht zwingend in die etablierten Pflegeberufe gehen wollen, an, erklärt Pflegedirektorin Elisabeth Klang. Die Ausbildung dauert drei Jahre – Matura ist keine Voraussetzung. Zusätzlich baut die OTA-Ausbildung nicht zwingend auf eine vorangegangene Pflegeausbildung auf, weshalb auch eine neue Zielgruppe angesprochen wird. Der praktische Teil mit 3.000 Stunden überwiegt gegenüber der Theorie mit 1.600 Stunden.

