Ein 63-jähriger soll im November am Parkplatz einer Supermarktkette in Horn ein Auto zerkratzt haben, er bestreitet dies vor dem Bezirksgericht. Klar ist: Der 58-jährige Pkw-Besitzer und der Beschuldigte (beide aus dem Bezirk Horn) führen einen Streit wegen eines Bauprojekts, das der Schwiegersohn des 63-Jährigen umsetzen will.

Der 58-Jährige wolle ihm jetzt etwas anhängen: „Ich habe das Auto nicht zerkratzt“, sagt der 63-Jährige. Er sei tatsächlich mit seiner Frau einkaufen gewesen, habe aber den 58-Jährigen oder dessen Pkw nicht gesehen. Seine Hände seien nicht einmal frei gewesen, weil er eine tiefgefrorene Gans getragen habe. „Woher er das hernimmt, kann ich mir nicht vorstellen.“

Der 58-Jähriger habe das Ehepaar hinter einer Säule beobachtet: „Ich hatte schon ein ungutes Gefühl.“ Sie seien zwischen den Autos auf dem Parkplatz gegangen, dann habe der 63-Jährige seiner Frau etwas zugerufen, woraufhin beide ein paar Schritte umgekehrt seien, um direkt beim Pkw des 58-Jährigen vorbeizugehen. Den Griff in die Hosentasche habe er noch gesehen, mehr aber nicht. Eine Gans sei ihm nicht aufgefallen.

Die Gattin des 63-Jährigen weist zurück, dass sie dieser zurückgerufen habe, um einen anderen Weg einzuschlagen. Sie sei sich aber nicht mehr sicher, ob ihr Mann die eingekaufte Gans getragen habe.

Warum die Anzeige drei Stunden später erfolgte

Der Verteidiger des 63-Jährigen wundert sich, warum der 58-Jährige erst drei Stunden später Anzeige erstattet hat. Der Mann kann jedoch nachweisen, dass er kurz nach der Schadensentdeckung den Notruf getätigt hat. Er sei nach polizeilicher Absprache in die Werkstatt gefahren, um die Schadenshöhe festlegen zu können.

Der 58-Jährige schließt sich als Privatbeteiligter mit der Forderung von 1.397,09 Euro dem Verfahren an. Seine Vertreterin beantragt die Einvernahme der beiden Polizisten, daraufhin verlangt der Verteidiger einen Lokalaugenschein. Bezirksrichter Thomas Zach lehnt beides ab: Es liegt vor, wann der 58-Jährige die Polizei gerufen hat, zudem könne die damalige Situation nicht eins zu eins nachgestellt werden.

„Das sieht eindeutig danach aus, dass es frische Kratzer sind. Das sagt auch die Polizei“, erklärt Zach, dass der 58-Jährige einen glaubhaften Eindruck hinterlassen hat. Er spricht den 63-Jährigen wegen Sachbeschädigung schuldig. Die Verteidigung legt Berufung ein.