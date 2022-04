Premiere für Seidl-Film: Das Scheitern eines Schlagerstars

Werbung

Im Stadtkino Horn der Familie Meingast wird wieder einmal ein besonderes Film-Erlebnis geboten: Regisseur Ulrich Seidl kommt am Donnerstag, 14. April, nach Horn und präsentiert hier seinen neuesten Film „Rimini“, der bei der letzten Berlinale seine Welturaufführung feierte und von der internationalen Presse gelobt wurde.

Das Stadt-Kino ist das erste Kino in Niederösterreich, in dem er sein neues Werk persönlich präsentieren wird. Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Filmgespräch mit dem aus Horn stammenden Regisseur statt.

Wie in allen Seidl-Filmen spielt auch im neuen Film die Sehnsucht nach Liebe und das menschliche Scheitern eine große Rolle. Richie Bravo, einst ein gefeierter Schlagerstar, jagt im winterlichen Rimini seinem verblichenen Ruhm hinterher. Mit Auftritten vor Bustouristen und Liebesdiensten an weiblichen Fans finanziert er seinen ausschweifenden Lebensstil.

Als eines Tages seine erwachsene Tochter vor ihm steht und das Geld einfordert, das er ihr nie gegeben hat, beginnt seine Welt zu kollabieren.

Der Film spielt im italienischen Rimini, wo der in Horn aufgewachsene Regisseur in seiner Kindheit die Sommerferien verbrachte. Ulrich Seidl wollte den Ferienort von einer ganz anderen Seite zeigen – nämlich im Winter bei dichtem Nebel. Doch dieser ließ den Regisseur ein ganzes Jahr lang warten.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.