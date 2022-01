Prozess: Putzfrau stiehlt 3.000 Euro

3.000 Euro hat eine 37-jährige Putzfrau ihrer Kundin in Horn gestohlen: Sie ist bei der Verhandlung am Bezirksgericht Horn voll geständig. Sie gibt finanzielle Probleme als Ursache für die Tat an.

Sie verdiene wenig, erhalte keine Unterstützung und müsse vieles selbst bezahlen. „Ich wollte mich auch entschuldigen und habe sie angerufen, aber sie hat nicht reagiert.“ Die 37-Jährige ist zuversichtlich, im Jänner einen 40-Stunden-Job erhalten zu können – und sagt einer Schadensgutmachung zu. Die Diversion umfasst eine Probezeit von zwei Jahren, innerhalb dieser Zeit muss die 37-Jährige 100 Euro pro Monat an die geschädigte Frau zahlen.

„Dann sind wir bei 2.400 Euro, aber wenn Sie das schaffen, sind wir schon sehr weit gekommen“, sagt Richter Thomas Zach im Hinblick auf ihre finanzielle Lage. Schafft sie das nicht, kommt es zu einer weiteren Verhandlung.