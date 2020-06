Dass ein Fahrrad mehr als nur Sport- und Freizeitgerät ist, wollen die Horner Grünen mit einem „Grünen Radtag“ am 19. Juni aufzeigen. „Wir wollen auf die Bedeutung des Fahrrades als Nutz-Verkehrsmittel hinweisen“, erklärte Sprecher Walter Kogler-Strommer. Dabei soll aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten das Nutzfahrrad-Fahren im Gegensatz zum Freizeit-Fahren in der Stadt Horn bietet – und mit welchen Problemen man dabei in Horn konfrontiert sei, sagte Kogler-Strommer: „Wir wollen zeigen, wie schwer es an manchen Stellen ist, Rad zu fahren.“

Gestartet wird der Radtag um 16 Uhr beim Horner Festgelände, dem „Rad-Schwerpunkt“ der Stadt Horn. Danach geht es hinaus nach Frauenhofen zu einem Direktvermarkter, danach geht die Runde über das EKZ nach Horn herein. „Dabei fahren wir auf dem Radweg, der dann abrupt beim Forstinger endet“, sagte Kogler-Strommer. Außerdem soll der Radweg in der Kurz-Gasse einem „Tauglichkeits-Check“ unterzogen werden.