Rotary Club: 5.000 Euro für fünf Hilfsprojekte

„Selbstloses Dienen“ ist das primäre Motto des Rotary Clubs Geras/Waldviertel. In diesem Sinne finden die Projekte und Aktivitäten des Rotary Club Distrikt 1910 statt, um in Not geratenen Mitmenschen helfen und soziale Einrichtungen unterstützen zu können.

Jeweils 1.000 Euro spendeten die Rotarier jetzt für den Verein „Ich bin Ich“, das Mobile Hospiz Horn, das Hilfswerk Horn, die Volkshilfe Horn und die Aktion „Essen auf Rädern“. Diese sozialen Einrichtungen leisteten eine immens wichtige Arbeit. Daher unterstütze der Rotary Club auch immer wieder gerne, betonten Präsident Thomas Capellmann und Schatzmeister Rudolf Warringer.

Der Verein „Ich bin ich“ kann die Spende laut Obfrau Christa Daniel gut gebrauchen. Ihr Verein unterstützt Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Kindergärten und Schulen, organisiert Hippo-Therapien und Trommelworkshops, fördert Integration und unterstützt die Caritas. Und: „Wir brauchen natürlich auch Geld für den Neubau der Einrichtung in der Lazarethgasse“, spricht Daniel das derzeit im Bau befindliche Wohnhaus für Menschen mit Behinderung an (die NÖN berichtete).

Auch Christine Zeiner und Roswitha Helwig vom „Mobilen Hospiz“ nahmen die Spende für ihre Oganisation gern entgegen. Die Hospiz-Mitarbeiter haben heuer mehrere tausend ehrenamtliche Stunden über die Bezirksgrenzen hinaus in der Trauerbegleitung geleistet. Ziel sei es, die Themen „Tod“ und „Trauer“ zu enttabuisieren und die Mitarbeiter ständig in der Begleitung von Sterbenden und deren Angehörigen zu schulen.

Gerhard Hauer von der Aktion „Essen auf Rädern“ berichtete, dass 55 ehrenamtliche Helfer 365 Tag im Jahr bei jeder Witterung warme Mahlzeiten an 60 Essensbezieher liefern. Und auch die Mitarbeiter des Hilfswerks und der Volkshilfe Horn sind täglich für hilfsbedürftige Menschen im Einsatz.

Darüber hinaus fördert der Rotary Club auch Jugend- und kulturelle Projekte.

