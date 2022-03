Schlag ins Gesicht: Die liebe Familie...

Ein Krach unter Verwandten inklusive Rangelei mit einem Verletzten wurde in der Vorwoche am Bezirksgericht Horn verhandelt. Angeklagt war ein vorbestrafter 65-Jähriger. Ihm wurde vorgeworfen, dem Mann seiner Nichte (33) im Dezember des Vorjahres durch einen Faustschlag eine Gesichtsverletzung zugefügt zu haben. Der Mann bekannte sich nicht schuldig. Im Gegenteil: Er sei vom Mann seiner Nichte attackiert worden, habe sich schützen wollen, der 33-Jährige sei dann in seine zur Abwehr erhobene Hand gelaufen.

Bezirksrichter Thomas Zach wollte vom Angeklagten wissen, wie es überhaupt zu diesem Vorfall gekommen sei. Der 65-Jährige berichtete, dass seine Nichte und ihr Mann damals Eheprobleme gehabt hätten, die Scheidung sei im Raum gestanden. Er habe beim Vorbeifahren mit dem Auto seine Nichte, ihren Mann und dessen Vater gesehen – und sei von letzterem mit dem „Stinkefinger“ gegrüßt worden. Er habe dann klären wollen, warum es diese Geste gegeben habe. Dabei sei der 33-Jährige aggressiv auf sein Auto zugestürmt. „Ich habe geglaubt, jetzt krieg ich eine in die Goschn“, rechtfertigte er seine Abwehrhaltung. Dazu habe er seine Hand aus dem offenen Fenster der Fahrertür gehalten und den 33-Jährigen gestreift, er sei dann davongefahren. Die Frage, warum er bei der Polizei angegeben habe, den 33-Jährigen geschlagen zu haben, beantwortete der Angeklagte mit: „Das weiß ich nicht mehr.“

So wirklich Licht ins Dunkel der Geschehnisse brachten dann auch die Aussagen des 33-Jährigen, dessen Frau und dessen Vater nicht. Sie bezeichneten die Aussagen des Angeklagten als „absoluten Schwachsinn“ bzw. „reinen Blödsinn“. Die Frage, ob er den Stinkefinger gezeigt habe, beantwortete der Vater dem Anwalt des Angeklagten mit: „Für was soll das gut sein?“ Der Vorwurf des Anwalts, die Verletzung des 33-Jährigen – eine Bindehautentzündung wurde diagnostiziert – könne nicht auf einen Schlag, sondern auf möglichen Drogenkonsum zurückzuführen sein, sorgte für Aufregung bei den Beteiligten, die Richter Zach mit notwendiger Strenge schlichtete.

Angeklagter muss auch Schmerzensgeld zahlen

Am Ende hielt er die Aussagen des Angeklagten für nicht glaubwürdig. Auch wenn es bei den Aussagen der Zeugen leichte Widersprüche gegeben habe, hätten sie im Grunde das Gleiche ausgesagt. Daher sprach er den 65-Jährigen schuldig und verurteilte ihn zu einer Strafe von 800 Euro sowie 100 Euro als symbolisches Schmerzensgeld. Nach kurzer Beratung mit seinem Anwalt nahm der Angeklagte das Urteil an.

