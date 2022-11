Schulsprecherin gewählt: Mit guten Ideen gepunktet

Unter dem Motto „Wir sind Schulsprecher!“ – in Anlehnung an ein historisches Zitat aus dem Jahr 2005 nach der Reaktion Deutschlands auf die Wahl Joseph Ratzingers zum Papst Benedikt XVI. – feierte die 2. HLB-Klasse der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe die Wahl ihrer Klassenkollegin Florentine Greylinger zur neuen Schulsprecherin für das Schuljahr 2022/23.

Klassenvorständin und Geschichtslehrerin Agnes Wagner trug stolz mit einem selbstgebackenen Kuchen zur „Jubelstunde“ bei. Florentine konnte bei der Wahl mit zwei Ideen punkten: Zum einen will sie wieder die Schulmilch einführen, zum anderen will sie einen Kleiderflohmarkt initiieren, wobei der Erlös gespendet werden soll. Somit sind sowohl gute Ernährung als auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz gewährleistet.

Da die 4. Jahrgänge an der HLW Horn erst in der ersten Oktoberwoche von ihrem Pflichtpraktikum zurückkamen, stehen jetzt erst die Schülervertreter fest. Es sind dies als Schulsprecherin Florentine Greylinger (2. HLB), und als Stellvertreterin Marlene Trimmel (4. HLA) sowie Elias Fuchs (5. HLA) als zweiter Stellvertreter. Die HLW/FW-Schüler wählten zudem auch Lena Engelmann, Daniela Dangl und Christian Pachtrog zu ihren Vertrauenslehrern. Direktor Peter Hofbauer schloss sich den Glückwünschen an.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.