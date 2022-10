Horn Senioren sind jetzt Handy-fit

Am Bild: Johannes Neumayer mit Ludwig und Margarete Kremser (von links). Foto: GabrieleLukesch, BHAK/ BHAS Horn

N eues über ihr Smartphone und dessen Funktionen, aber auch ihren Laptop, haben Senioren in der Handelsakademie in Horn gelernt. Die Schüler der Innovativgruppe der 5. Klasse nahmen sich an einem Nachmittag um Anliegen und Fragen der Senioren zu ihren Geräten an.