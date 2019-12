Die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SLÖ) gliedert sich in Bundes-, Landesverbänden und den Heimatgruppen. Das kulturelle und geistige Erbe Südmährens solle so gepflegt werden. Seit 32 Jahren ist Christian Stefanitsch Obmann der Horner Bezirksgruppe.

Die Mitglieder treffen sich einmal monatlich im Gasthaus Blie bei einem Heimatabend, um Brauchtum, Identität, Kultur und Gemeinschaft zu pflegen. „Bei unseren regelmäßigen Zusammenkünften wird Aktuelles und Historisches beleuchtet“, erklärte Stefanitsch. „Auch Gedichte in Südmährischer Mundart werden vorgetragen und altes Liedgut gesungen.“ Auf dem Programm der aktiven Vereinsmitglieder stehen auch Besuche bei anderen Heimatgruppen.

Zu den jährlichen Highlights zählen das Regionaltreffen, der Südmährer Kirtag im Museumsdorf in Niedersulz oder der Heimattag der Sudetendeutschen in Klosterneuburg. An den monatlichen Heimatabenden nehmen an die dreißig Mitglieder teil.

Das Ziel des Vereins erklärte der Bezirksobmann so: „Die Erinnerung an die Heimat hochzuhalten und das Brauchtum an die Junge Generation weiterzugeben.“