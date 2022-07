Sommerakademie: „Verantwortung“ stand im Fokus

Eine besondere Veranstaltung ging in der Vorwoche in der Bezirkshauptstadt über die Bühne: Die Sommerakademie der Katholischen Männerbewegung mit Delegationen aus ganz Österreich fand in Horn statt. Das zentrale Thema für die dreitägige Veranstaltung im Campus Horn lautete „Verantwortung“, wobei die Bereiche Klimawandel, Pandemie, Medien und Politik eine wesentliche Rolle spielten.

Hauptreferenten waren unter anderen der frühere Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Sonnentorgründer Johannes Gutmann und Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer, schon 42 Jahre Mitglied der KMBÖ. „Verantwortung in der Politik setzt Kompromissfähigkeit und Vertrauen voraus, das man sich erst erwerben muss“, meinte Pühringer, der aus seinem Erfahrungsschatz eine Reihe von Beispielen zitierte, bei denen es wichtig gewesen sei, Dinge zunächst „zu Ende zu denken“. Interessant war, dass Pühringer Bundespräsident Rudolf Kirchschläger als Oberösterreicher zitierte, den die Horner immer als ihren Landsmann angesehen hatten. Tatsächlich wurde Kirschschläger in Oberösterreich geboren, bevor er zum Studium nach Horn kam.

