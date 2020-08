Bereits seit Mai 2019 versorgt auch in Horn ein „soogut“-Sozialmarkt Menschen in schwieriger finanzieller Lage mit preiswerten Lebensmitteln. Benötigt wird nur ein spezieller Einkaufspass, der im Vorhinein beantragt werden muss.

Abgelaufen heiß nicht giftig

Die Produkte werden bei einer Tour von diversen Supermärkten im ganzen Waldviertel gesammelt, etikettiert und an die Verkaufsstelle in Horn geliefert. Vor allem bereits abgelaufene Lebensmittel, die ansonsten in den Müll kämen und Überproduktionen werden aufgelesen. Auch Ernteüberschüsse werden oft von Landwirten gespendet.

So freute sich der „soogut“-Markt bereits über Zucchini und Äpfel direkt aus der Region. Die Produkte können auf diese Weise zu besonders günstigen Preisen angeboten werden, damit bedürftigen Menschen mehr Geld für andere Ausgaben übrig bleibt. Während „soogut“ die Logistik und Warenbereitstellung für den rund 35 Quadratmeter großen Verkaufsraum übernimmt, kümmert sich der Verein „willkommen MENSCH! in Horn“ um dessen Betreuung.

Mehr Bedürftige aufgrund der Krise

Seit dem Bestehen hat sich der Horner Markt bereits eine treue Stammkundschaft aufgebaut. Pro Woche kommen mittlerweile durchschnittlich 45 Kunden in den „soogut“-Markt. Durch die Coronakrise hat sich die Nachfrage sogar verstärkt.

ML Susanne Ferstl hat zu Lockdown-Beginn mehr Anträge erhalten.

„Wir hätten eigentlich mit weniger Kunden gerechnet, doch gerade zu Beginn des Lockdowns bekamen wir tatsächlich mehr Anträge“, berichtet die Obfrau des Vereins „willkommen MENSCH! in Horn“, Susanne Ferstl. „Einige haben gemerkt, dass sie wegen der Krise mit dem Geld nicht mehr über die Runden kommen“, erläutert sie. In diesen Fällen biete der Sozialmarkt eine günstigere Alternative zum Supermarkt.

Einsparungen sorgten für Probleme

Bei der Betreuung des Marktes ist der Verein mittlerweile auf freiwillige Helfer angewiesen. Ende letzten Jahres lief die Förderung durch das Land Niederösterreich aus. Die Folge war eine „Verschlankung“ des Personals, meist Menschen, die am Arbeitsmarkt nur schwer Fuß fassen konnten. Die Finanzierung erfolgt jetzt nur mehr durch Eigenerwirtschaftung und Spendengelder.

Mit den ehrenamtlichen Helfern komme man laut Ferstl über die Runden. Einige fielen in Coronazeiten jedoch wegen Alters- und Gesundheitsgründen aus, weshalb jetzt die Freude über jeden dazugewonnenen Helfer groß ist.