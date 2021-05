Fünf Experten – fünf Meinungen, fünf Zeugen – fünf Sichtweisen. Dieses Szenario bot sich Bezirksrichter Thomas Zach in der Vorwoche. Verhandelt wurde am Bezirksgericht Horn erneut eine Schlägerei unter Jugendlichen, die sich im Vorjahr zu Halloween im Stadtpark Horn zugetragen hatte.

Schon vor einigen Wochen war dieser Vorfall, bei dem sich ein 18-jähriger rumänischer Staatsbürger gegenüber mehreren Personen aggressiv verhalten haben soll, vor Gericht verhandelt worden (die NÖN hatte berichtet). Weil es schon damals verwirrende Aussagen seitens der Beteiligten gegeben hatte, hatte Zach die Verhandlung vertagt, um weitere Zeugen zu hören. Wirklich Klarheit konnten aber auch die nicht in die Sache bringen.

Verwirrung um Aussagen bei Polizei. Auffällig: Während sämtliche Zeugen zunächst angaben, dass ihre bei der Polizei protokollierten Aussagen stimmen, wichen ihre Erinnerungen dann doch davon ab. Damit konfrontiert machen die jugendlichen Zeugen dafür die Tatsache geltend, dass sie sich nicht mehr so genau an die doch länger zurückliegenden Geschehnisse erinnern können. Genau anders herum war es aber bei der 17-jährigen Freundin des Angeklagten. Sie gab zunächst an, dass ihre bei der Polizei aufgenommenen Aussagen nicht stimmen. Der Polizist habe zuvor schon die Aussagen der anderen Zeugen gehört und ihr daher keinen Glauben mehr geschenkt. Dann kam sie der Aufforderung Zachs nach, die Ereignisse nochmal zu schildern. Was die junge Frau dann sagte, entsprach aber – bis auf eine Kleinigkeit – doch ihrer von der Polizei protokollierten Aussage.

Beschimpfungen und Schläge: Wer hat was getan? Generell herrscht bei den Aussagen der Zeugen keine Einigkeit – weder, was die Zahl von Faustschlägen, ob es überhaupt Faustschläge oder doch Schläge mit der flachen Hand waren oder was gegenseitige Beschimpfungen betraf. So meinte die Freundin des Angeklagten, dass sie zwei Kontrahenten ihres Freundes nicht als „Scheiß Ausländer“ bezeichnet habe – schließlich sei ihr Freund auch einer: „So etwas würde ich nie sagen.“ Der Angeklagte selbst hingegen stritt gar nicht ab, seine Gegner mit diesen Ausdrücken bedacht zu haben. Eine andere Zeugin wollte von dieser Auseinandersetzung des Angeklagten mit den beiden Burschen gar nichts mitbekommen haben – und das, obwohl die beiden die Szenerie aus ihrer Sicht schilderten und einer von ihnen sogar zugab, dem Angeklagten – nachdem er von diesem angegriffen worden war – Schläge versetzt zu haben.

Mildes Urteil für 18-Jährigen. Am Ende brachte das Schuleingeständnis („Ich weiß, dass ich Schuld habe. Ich habe das Ganze angefangen“) dem Angeklagten ein mildes Urteil ein. Zach ließ den Jugendlichen mit einer Diversion davon kommen, die der 18-Jährige nach kurzer Beratung mit seiner Anwältin annahm. Er muss jetzt neben einer zehnstündigen Männerberatung auch 20 Stunden Sozialdienst leisten.