Am Vormittag war eine Tiefbaufirma damit beschäftigt, den Betonschutt zu zerkleinern und auf Lkw zu verladen. Als ein Baggerfahrer ein größeres Betonelement auf einen Schutthaufen schmeißen wollte, brach dieses laut Polizeibericht in der Mitte ab, rutschte aus der Greifzange des Baggers und traf den Arbeiter, der in der Nähe des Baggers werkte, am Kopf. Nach der Erstversorgung musste der Mann ins Spital gebracht werden.

Der Baggerfahrer wurde laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.