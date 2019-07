Nicht nur die Wasserqualität im Horner Freibad ist, wie die NÖN berichtete, auch heuer wieder top, mit der Erweiterung der Liegewiese und der Erneuerung des Spielplatzes setzt die Stadtgemeinde Horn derzeit weitere Impulse, um den leicht rückläufigen Besucherzahlen entgegenzuwirken.

„Wir sind immer bemüht, Verbesserungen für die Gäste zu erreichen“, meint der zuständige Stadtrat Gerhard Lentschig. Nachdem die Stadtgemeinde die ehemalige Kinzel-Villa 2014 angekauft und über die heurigen Wintermonate abgerissen hatte (die NÖN berichtete über die 30.000 Euro kostenden Abbrucharbeiten), wurde die Erweiterung möglich.

Man habe versucht, die neue Fläche zügig innerhalb eines Jahres in die Badesaison überzuführen, sagte Lentschig. Die erweiterte Fläche soll auch in wenigen Tagen für die Benützung freigegeben werden, derzeit muss das Gras aber noch richtig wachsen: „Es ist bis jetzt noch nicht richtig angewachsen wegen des Wasserstaus an jener Stelle, an der früher das Haus gestanden hat“, meinte Lentschig.

Ursprünglichkeit soll erhalten bleiben

Neu sind auch einige Spielgeräte am Spielplatz des Freibades. So wurde ein neues Spielhaus mit zwei Rutschen und diversen Klettermöglichkeiten – ordnungsgemäßer Fallschutz inklusive – angeschafft. Auch bei der Sandkiste wurde mit einem neuen Spielschiff aufgerüstet. Insgesamt wurden 12.000 Euro samt Bauhofleistungen in die Modernisierung des Spielplatzes investiert. Außerdem wurde auch das Buffet geringfügig kundenfreundlicher umgebaut.

Grundsätzlich will man das Horner Bad, das im Juni im aktuellen Bericht der EU-Kommission zur Wasserqualität an heimischen Badeseen in den Top-Bädern des Waldviertels rangierte, in seiner Ursprünglichkeit bewahren, sind sich Lentschig und Bürgermeister Jürgen Maier einig. Das Bad zeichne sich nicht nur wegen seiner Größe und dem Gegensatz zu den Chlorbädern aus, sondern auch durch die zentrale Lage mitten in Horn: „Und dennoch kann man hier Ruhe genießen. Das ist unser großer Pluspunkt“, meinte Lentschig.