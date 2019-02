Auch wenn es noch rund ein Jahr bis zur nächsten Gemeinderatswahl dauert – die politischen Parteien in der Bezirkshauptstadt Horn bereiten sich schon intensiv auf den Urnengang vor und stellen ihre Teams und Kandidatenlisten zusammen.

Wenig Zweifel gibt es daran, dass auch nach dem Urnengang die ÖVP mit Jürgen Maier den Bürgermeister stellen wird. „Natürlich ist es geplant, dass ich wieder antreten werde“, meint Maier zur NÖN. Allerdings will er sich – im Gegensatz zu den anderen Parteien mit der Aufstellung der genauen Kandidatenliste noch Zeit lassen – und zwar bis in den Herbst. Die ÖVP sei noch nicht im „Wahlkampfmodus“, „wir haben noch genug zu arbeiten“, begründet Maier diese Taktik. Außerdem werde es keinen gröberen Umbruch im Team geben, die Suche nach personellen Alternativen erübrige sich daher weitgehend. Bei der Wahl 2015 holte die ÖVP unter der Bezeichnung „Team Jürgen Maier“ mit 63,82 Prozent der Stimmen 19 der insgesamt 29 Gemeinderatsmandate.

„Natürlich werde ich wieder als Spitzenkandidat der ÖVP antreten. Bis dahin gibt es aber noch genug Arbeit zu erledigen.“ Bürgermeister Jürgen Maier

Die SPÖ, die knapp fünf Prozentpunkte verlor und 18,38 Prozent der Stimmen erhielt, verlor zwei ihrer Mandate und stellt derzeit fünf Gemeinderatsmitglieder. An der Spitze der Kandidatenliste wird auch bei der Wahl 2020 Stadtrat Marco Stepan stehen. Der 28-Jährige steht seit Oktober 2016 an der Spitze der Stadt-SPÖ. Wer die weiteren Listenplätze einnehmen wird, steht laut Stepan noch nicht fest. „Es wird den ein oder anderen Wechsel in unserem Team geben. Details werden aber noch besprochen. Wir wollen unser Team aber ehebaldigst aufstellen“, sagt Stepan zur NÖN.

Keine großen Änderungen wird es hingegen im Team der FPÖ geben. Die FPÖ erreicht 2015 mit 10,91 Prozent der Stimmen drei Mandate. Ronald Zöchmeister, der seit Dezember 2016 als Nachfolger von Johann Riegler im Horner Stadtrat sitzt, will seine Partei als Spitzenkandidat in den Gemeinderatswahlkampf führen. Auch die beiden Gemeinderäte Maurer und Urbitsch werden wieder kandidieren. Großes Ziel für die FPÖ sei laut Zöchmeister das vierte Mandat, das beim letzten Urnengang nur um wenige Stimmen versäumt wurde. Die weitere Kandidatenliste wolle die FPÖ in den nächsten Wochen präsentieren, Interessierte gebe es aber genug. Denn, so Zöchmeister: „Früher haben sich viele Sympathisanten nicht getraut, für die FPÖ zu kandidieren. Das hat sich in den vergangenen Monaten geändert. Daher sind wir guter Dinge, ein schlagkräftiges und motiviertes Team aufstellen zu können.“

Christa Eckard wird nicht mehr antreten

Ebenfalls am Erstellen der Kandidatenliste sind derzeit noch die Horner Grünen, die 2015 mit 6,90 Prozent zwei Mandate erreicht haben. Während Walter Kogler wieder das Zugpferd der Grünen sein wird, wird Christa Eckard nach rund 25 Jahren im Horner Gemeinderat nicht mehr kandidieren. Ihr soll auf Listenplatz zwei Cordelia Lachmann folgen. Über die weitere Reihung auf der Liste soll bis Ende Februar Klarheit herrschen.