Er war der längstdienende Hausleiter aller XXXLutz-Häuser in ganz Österreich, seit Montag dieser Woche ist er in Pension: Erwin Zimmel, der längst zu einer Institution auch außerhalb des Hauses geworden ist, freut sich nach über 27 Jahren, davon 25 als „Chef“, auf den Ruhestand.

Der „hundertprozentige Molder, denn ich bin dort auch geboren“, absolvierte nach der Schule eine Lehre als Tapezierer bei der Firma Nagl in Horn, wechselte dann nach Gars zur Firma Buhl in die Abteilung Teppiche und Bodenbeläge (Zimmel: „Also vom Handwerk zum Verkauf.“) und bewarb sich 1991, als nach dem großen Lutz-Brand in Horn dort Personal gesucht wurde, um eine Stelle, war zuerst Fachsortiments- und schließlich ab dem Jahr 1994 Hausleiter im ersten Lutz-Möbelhaus Niederösterreichs.

Nach einem dreijährigen „Zwischenspiel“ in Wien kam er wieder zurück nach Horn und übte diese Funktion bis zu seinem letzten Arbeitstag, dem 23. März aus. Sicherlich zur vollen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten, sonst wäre er nicht beauftragt worden, den XXXLutz-Bau in Zwettl und die ersten Betriebsmonate dort parallel zu seinen Aufgaben in Horn zu begleiten.

„Ich habe viel Wert auf das Miteinander gelegt. Das Ergebnis unseres Bemühens kann sich sehen lassen!“Erwin Zimmel, scheidender Hausleiter bei XXXLutz Horn

„Die Zeit in Horn war eine Herausforderung für mich, der ich mich gerne gestellt habe“, blickt Zimmel zurück. „Es gab nahezu jeden Tag etwas Neues, keiner war wie der andere.“

Was ihn neben den Veränderungen in „seinem“ Haus – immerhin gab es in seiner Ära vier Um- und Ausbauten – am meisten faszinierte, war neben der natürlich so wichtigen kaufmännisch-wirtschaftlichen Seite die Tatsache, dass er permanent mit Menschen zu tun hatte.

„Damit meine ich nicht nur die Kontakte mit den Kunden, sondern in gleichem Maß auch die mit den Mitarbeitern, heute 70 an der Zahl“, weist er auf einen wichtigen Aspekt seiner Tätigkeit hin. „Ich freue mich, dass wir im Team – viele Neue, die im Lauf der Zeit gekommen sind, aber auch der ,harte Kern‘ – gemeinsam viel weitergebracht haben. Ich habe viel Wert auf das Miteinander gelegt, und das Ergebnis unseres Bemühens kann sich, so glaube ich, sehen lassen.“

Fünf Enkelkinder warten schon auf ihren Opa …

Sehen lassen kann sich auch etwas, das Zimmel und seinem Arbeitgeber immer wichtig war und ist, nämlich der Kontakt mit Gemeinden, Institutionen und Vereinen. Wie viele von ihnen mit verschiedensten Möbeln oder Einrichtungsgegenständen unterstützt worden sind, ist wohl in der langen Zeit nicht mehr nachvollziehbar. Wann immer jemand an Zimmels Tür geklopft hat, hat er ein offenes Ohr – und eine offene Hand – gefunden.

Was er nun in seiner Pension machen wird. „So genau weiß ich das selbst noch nicht, ich muss erst lernen, mit den Zeitressourcen umzugehen“, ist er noch etwas unschlüssig. Aber die „Eckpfeiler“ stehen schon fest: „Ich werde mehr radeln als bisher, erstes Ziel ist der 450 km lange Alpen-Adria-Radweg von Salzburg nach Grado, im Haus in Mold und im Garten gibt‘s sicher auch genug zu tun, und natürlich die Familie. Meine fünf Enkelkinder warten schon darauf, dass der Opa mit ihnen lernt oder spielt.“

„Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete!“

Den Horner XXXLutz, den zweitgrößten in NÖ, weiß er bei seinem Nachfolger Dominic Bock in guten Händen. „Ich bin 28 Jahre alt, das entspricht fast genau der Zeit, die Erwin Zimmel beim Lutz war“, stellt er sich den NÖN-Lesern vor. Der Wiener („Ich wohne im 22. Bezirk, in Breitenlee, also fast ein Niederösterreicher.“) wechselte nach seiner Ausbildung zum Media-Kaufmann 2014 in das XXXLutz-Traineeprogramm, war in verschiedensten Wiener Häusern unter anderem als Verkaufsleiter tätig und übernahm nun mit 25. März die Horner Filiale (die ja eigentlich auf dem Gemeindegebiet von St. Bernhard-Frauenhofen liegt).

„Ich bin ganz demütig, denn ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete“, so Bock, „aber ich bemühe mich, in meine Aufgabe hineinzuwachsen. Und ich freue mich, die Leute hier kennenzulernen.“