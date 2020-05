Das Stadt-Kino hat seit Wochen zu – und wie’s weitergeht, ist für Betreiberin Silvia Meingast sehr fraglich. „Wir wissen nicht viel.“ Der derzeitige Fahrplan sehe eine Öffnung mit 1. September vor. Das würde eine halbjährige Sperre bedeuten. „Das ist nicht sehr erfreulich. Die Kinobetreiber haben sich an die Fachgruppe gewendet: Die Wirtschaftskammer führt im Hintergrund Verhandlungen mit Vizekanzler Werner Kogler, ob’s einen früheren Termin geben kann.“

Und auch dann ist noch vieles offen, was etwa den Sicherheitsabstand betrifft. Kommt eine 20 Quadratmeter pro Person-Regelung, bringt das Horner Stadt-Kino höchstens zehn Personen in einen Saal. „Da können wir nicht aufsperren, denn das ist unrentabel und verursacht nur Kosten.“ Meingast geht außerdem davon aus, dass ihr Publikum – eher Ältere – vorsichtiger und zurückhaltender mit einem Kinobesuch sind.

Archiv Silvia Meingast und ihr Sohn Winfrid führen die Geschicke des Stadt-Kinos und setzen auf österreichische und prämierte Filme außerhalb der Blockbuster-Schiene.

„Das nächste Problem ist: Wir wissen nicht, welche Filme starten können.“ Die Produktionsbranche steht still und „bei den Verleihern ist ein luftleerer Raum“. Man könne „Narziss und Goldmund“ noch mal freischalten, aber dann? „Wir wissen gar nicht, was wir anbieten können“, erklärt Meingast. Ältere Filme wären eine Möglichkeit, finden aber laut Meingast nicht immer Zuspruch. „Man muss sich etwas überlegen“, ergänzt Meingast. „Wie’s wirklich weitergeht, müssen wir auf uns zukommen lassen.“

Das Stadt-Kino, das nicht auf Blockbuster setzt und ein Familienbetrieb ist, hat Geld aus dem Soforthilfefonds beantragt – nicht sofort, weil Geschäftsführer Winfrid Meingast in einem Angestellten-Verhältnis steht. Diese Antragssteller waren anfangs ausgeschlossen. „Jetzt haben wir ansuchen können, aber es ist so, dass wir 500 Euro bekommen werden. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Kosten für unser großes Haus laufen weiter, für Kanal, Strom, Gas, Versicherungen. Wir können mit dem Geld nicht einmal die Stromrechnung bezahlen.“ Das Kino werde voraussichtlich monatelang keine Einnahmen lukrieren können.

„Überlege echt, ob wir weitermachen können“

Sie denkt aber auch an die finanzielle Last, die der Staat zu schultern hat: „Es laufen so große Beträge. Ich glaube, fürs Kino und für die Freischaffenden wird wenig übrig bleiben“, macht sich Meingast keine großen Hoffnungen. „Für uns ist das fast existenzbedrohend. Ich überlege echt, ob wir weitermachen können. Man weiß nicht, wie die Leute reagieren und ob sie weiter die Treue halten werden. Das ist für sie ja auch eine Kostenfrage, obwohl Kino ein billiges Vergnügen ist.“

Corona sei zudem nicht ausgestanden, solange kein Impfstoff vorhanden ist. Eine zweite Welle und eine zweite Sperre seien möglich: „Das ist dann das endgültige Aus für uns.“

Dabei wäre grundsätzlich Interesse an der Horner Institution gegeben. Zwei Tage zeigte die Familie Meingast vor dem „Lockdown“ die österreichische Produktion „Narziss und Goldmund“. „Und obwohl schon die Warnungen gekommen sind, nicht mehr unter größere Menschenansammlungen zu gehen, hatten wir an den zwei Tagen 58 Personen gehabt“, schildert Meingast. „Das war sehr viel, weil der Österreich-Schnitt von 50 anderen Kinos bei zwölf oder 14 Personen in diesen zwei Tagen lag.“ Ihre Familie zeigt seit über 100 Jahren Filme.

Silvia Meingast blieb trotz Corona in der „Kino-Zeit“ verhaftet: „Um sieben habe ich immer auf die Uhr geschaut, denn es wäre Zeit für die Kassa gewesen“, erzählt sie. „Rund ums Haus war es so ruhig, keine Menschenseele auf der Straße, keine Autos: Das war eine neue Situation.“ Nur eines hat sie genossen: Die montägliche Festlegung des Filmprogramms „ist immer sehr nervenaufreibend“. Entscheidungen sind auf Basis des Publikumsinteresses zu treffen und Verhandlungen mit den Verleihern zu führen. Aber: „Mein Publikum – unseres ist ausgesprochen nett – vermisse ich sehr“, sagt Meingast.