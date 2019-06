2020 soll das Leistungszentrum für Frauenfußball verwirklicht werden. Der Gemeinderat segnete dafür am Montagabend einen Vertrag unter den „ausführenden Parteien“, wie dies Koordinator Wolfgang Welser bezeichnet, ab. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

„Der Frauenfußball hat in den letzten Monaten enormen Aufschwung genommen, daher ist es an uns, mit diesem Fördervertrag eine moralische Unterstützung zu geben“, sagte Stadtrat Gerhard Lentschig in der Sitzung.

Die Arbeit hat schon begonnen: „Das Vorbereitungsjahr war anstrengend, aber wir sind auf einem guten Weg“, resümiert Welser. Der Gemeinderat erzählt ein wenig von der Vorgeschichte: Die Stadt habe das Angebot erhalten, ein Leistungszentrum aufzubauen. „Wir haben zugeschlagen.“

Elf Mädchen haben 2018 eine Anmeldung getätigt. Sie gehen in Horner Schulen, kommen aber auch aus dem Nachbarbezirk Hollabrunn. Künftig wird empfohlen, die Handelsakademie aufzusuchen, „außer es ist ein ganz spezieller Wunsch“ vorhanden, eine andere Schule zu absolvieren. Übernachtet werden soll im Internat. Warum die HAK?

Lernbetreuer bereitstellen

„Weil der Leiter fußballbegeistert ist und die Schule weniger Unterrichtsstunden bis zur Matura aufweist“, führt Welser aus. Direktor Peter Hofbauer, der selbst Fußball gespielt hat, unterstützt die Idee.

Wichtig sei, eine Lernbetreuung bereitzustellen, damit die fehlende Unterrichtszeit aufgeholt werden könne. Zwei Trainingseinheiten sind vormittags vorgesehen, drei bis vier am Nachmittag. „Fast wie Profis“, so Welser. Jedes Jahr sollen fünf bis zehn Mädchen dazukommen. „Das Interesse ist relativ groß“, sagt Hofbauer. „Frauenfußball erlebt derzeit einen ziemlichen Hype.“ Dazu komme, dass die Horner Frauenmannschaft 2019/20 in der Bundesliga spielt.

Welser wird sich im Herbst an einer Tour durch Schulen beteiligen, um für das Leistungszentrum zu werben. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, ist Lentschig indes überzeugt.