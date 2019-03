Gerammelt voll war das Stadtkino am 15. März bei der Österreich-Premiere des Films „Die Tage wie das Jahr“ über das Bio-Landwirtepaar Gottfried und Elfriede Neuwirth aus Wanzenau. Silvia Meingast freute sich nicht nur über den ausverkauften Saal 1, sie musste ob des Ansturms auch Saal 2 für den Film öffnen: „Ich will ja niemanden nach Hause schicken“, meinte sie.

Worum es in dem Film geht, wurde schon mit dem Satz „Ich bin ein Hirte – ich behüte mein Land“ – von Gottfried Neuwirth, der den Streifen einleitet, klar. Der Film versteht sich als Plädoyer für die kleinteilige Landwirtschaft, die im Vergleich zur Agrarindustrie als die bessere Lösung des Agrarproblems propagiert wird.

TW Gottfried Neuwirth stellte sich nach dem Film den Fragen des Publikums.

Regisseur Othmar Schmiderer begleitete gemeinsam mit seiner Partnerin Angela Summereder das Ehepaar Neuwirth ein Jahr lang bei ihrer Arbeit auf ihrem Bio-Hof in Wanzenau. Schmiderer zeigt den vielfältigen Arbeitsalltag der beiden - von der Arbeit im Stall, auf dem Feld, bei der Käseproduktion, aber auch bei Handwerksarbeiten am Hof oder bei bürokratischen Tätigkeiten. „Schon beim ersten Treffen war mir klar, dass ich über die Neuwirths einen Film machen will. Die spezielle Herausforderung war es, dem, was sie tun, filmästhetisch Rechnung zu tragen“, meinte Schmiderer. Der Film kommt dann mit Bildern, aber ohne Sprache aus. „Wir wollten einen Gegenpol zu jenen Filmen schaffen, in denen pausenlos gesprochen wird“, sagte Schmiderer.

Stadtkino zeigt Streifen noch sieben Mal

Den Weg zur Bio-Landwirtschaft habe er über eine Reise nach Südamerika gefunden, sagte Neuwirth. „Dort bin ich mit der Landwirtschaft in Kontakt gekommen und habe gespürt, dass ich das auch will“, sagte der gelernte Elektriker-Meister. „Bei der kleinteiligen Landwirtschaft ist so viel Schönes dabei, das sonst verloren geht. Etwa das Wissen über die Tiere und die Natur“, meinte er weiter und kritisierte, dass 80 Prozent der Landwirtschaftsförderung in der EU an 3 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe gehe. Er selbst wolle aber gar keine Förderung, denn: „Ich lebe auch so gut. Bio-Landwirtschaft ist eine sehr wirtschaftliche Form, weil kaum Kapitaleinsatz notwendig ist.“ Es sei der Konsument, der es in der Hand habe, über seine Konsumentscheidungen den Weg, den die Landwirtschaft künftig gehen soll, zu bestimmen.

In der anschließenden Diskussion erzählte Elfriede Neuwirth, dass sie von der Idee, dass ein Film über sie gemacht werden solle, nicht begeistert gewesen sei. Im Nachhinein sei sie aber positiv vom Ergebnis überrascht. Als weiteren interessanten Aspekt des Films beschrieb Angela Summereder, dass es interessant sei, Paare, die gemeinsam arbeiten, zu beobachten. Es sei schön gewesen, zu beobachten, wie Gottfried Neuwirth auf die anfängliche Skepsis seiner Frau reagiert habe. „Er hat gesagt, wir machen den Film nur, wenn wir beide dahinter stehen. Wenn sie nicht will, dann wird es keinen Film geben“, erzählte Summereder. Dass Elfriede Neuwirth dann doch zugestimmt habe, habe die die Arbeitsstudie erst möglich gemacht.

Zu sehen ist „Die Tage wie das Jahr“ im Stadtkino Horn noch am 28.3., 29.3., 30.3. (jeweils 20 Uhr), 31.3. (16.30 und 18.30 Uhr), 3.4. und 4.4. (je 20 Uhr).