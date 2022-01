Stadtrat Wolfgang Welser ist Umweltpolitiker mit Leib und Seele

„Es hätte nicht besser kommen können“, meinte Bürgermeister Jürgen Maier bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2021, als er Umwelt-Stadtrat Wolfgang Welser ersuchte, den Umweltbericht vorzulegen. Und am Ende die „Bearbeitung der Thematik in epischer Breite“ zu loben und dem aus dem Kreis der Mandatare Ausscheidenden für dessen Arbeit zu danken, „die du immer mit Leib und Seele gemacht hast“. Wie die NÖN berichtete, zieht sich Welser mit Jahresbeginn aus der Kommunalpolitik zurück, Isabel Mang übernimmt seine Agenden als Umwelt-Stadträtin.

Auf fünf eng beschriebenen DIN-A4-Seiten hatte Welser seine ressortübergreifende Arbeit aufgelistet und brachte sie, garniert mit eigenen Worten, dem Gemeinderat zur Kenntnis: „Müll, Beleuchtung, Grünraum, Baumkataster, e5, KLAR Horn, Natur im Garten, eNu, Klimabündnis, Wasser (Taffawasserverband, Wasserbesorgung, Abwasserbeseitigung), Rad (in Kooperation mit anderen Ausschüssen), Kooperation mit Landwirtschafts- und Bauausschuss etc. – das sind die ,alltäglichen‘ Tätigkeiten im Umweltressort. Neben diesen möchte ich auch heuer alle Mitglieder des Gemeinderates auf eine Jahresreise durch das Kalenderjahr 2021 entführen. Dieser Jahresrückblick soll neben den aufgezählten, alltäglichen Geschäften auf einige Schwerpunkte, die im Umweltressort durchgeführt wurden, eingehen. Auch die mehr oder weniger starken Ausläufer der Corona-Pandemie konnten die Arbeit nicht bremsen.“

Neue Wege beim „großen Thema Müll“ beschritten

Zu seiner Freude waren, da es keine gemeinsame Veranstaltung gab, Familien und Vereine unterwegs, um die Flurreinigung gezielt durchzuführen. Und trotz einschränkender Maßnahmen waren an die 200 Personen gekommen, um die acht geöffneten Privatgärten zu besuchen. Sehr gut angenommen worden seien auch der „E-Bike-Tag“ und der „Mobilitätstag“ auf der Festwiese.

Ausführlich behandelt wurde das Thema „Müll“: Das „Sorgenkind Sperrmüll“ wird neu organisiert (die NÖN berichtete), es gibt Abholung nur mehr nach vorheriger Anmeldung. Mit dem Obst-Gemüse-Netz, das jeder Haushalt erhalten hat, habe man ebenso neue Wege beschritten wie mit den gratis verteilten Hand-Aschenbechern und dem Anbringen von Aschenbechern an Laternen in der Innenstadt. „Damit haben wir die Zahl der Zigarettenkippen auf den Straßen und Gehsteigen um die Hälfte reduzieren können“, so Welser. Auch dem Ziel „1.000 neue Bäume bis 2030“ sei man wieder ein gutes Stück näher gekommen.

Für „Raus aus dem Öl“ gibt die Stadt tausend Euro

Auch bei der öffentlichen Beleuchtung setzt man auf Effizienz und Sparsamkeit: bis Ende 2022 sollen die letzten 1.082 Lichtpunkte auf LED umgestellt werden. Auch das E-Ladenetz wurde ausgebaut, neue Stromtankstellen gibt es gegenüber dem Stephansheim und am Lidl-Parkplatz. Nach dem Erfolg im Vorjahr mit 300 Verleihtagen für die zwei Bahn-Schnuppertickets wurden auch für 2022 wieder zwei, jetzt allerdings Klima-Tickets angekauft, die man um neun Euro für einen Tag ausleihen kann.

Im Zuge der Aktion „Raus aus dem Öl“ sei zu berichten, dass die Stadtgemeinde bei all ihren Anlagen ölfrei ist. Im Förderprogramm der Stadtgemeinde gibt es daher eine Erweiterung und zwar 1.000 Euro für alle, die ihre Ölheizung tauschen und eine neue effiziente Heizung installieren.

Stolz darf Horn auch auf den bereits vierten „Goldenen Igel“ sein, auf die ausgezeichnete Akzeptanz der „Tut gut“-Wanderwege und auf eine Rad-Reparatursäule, die am Festgelände montiert ist.

Eine Neuerung gibt es auch bei der Rattenvertilgung: Nach Sichtung solcher Tiere und Meldung bei der Gemeinde gibt diese den Auftrag an die Firma sauber+stark GmbH, die Beköderungspunkte festlegt und für laufende Kontrolle und Monitoring sorgt, bis keine Köderannahme mehr erfolgt.