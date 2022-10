Starke Bilanz bei Allegro Vivo: 8.100 Gäste

Mit einem fulminanten Konzert im Stift Altenburg und Meisterwerken von Antonio Vivaldi und Ernest Bloch Meisterwerken, die wunderbar zum Motto „Momentum“ passten, beendete die Academia Allegro Vivo unter der Leitung von Vahid Khadem-Missagh das 44. Allegro Vivo Festival – die NÖN berichtete bereits ausführlich.

„Ich freue mich, dass wir mit Allegro Vivo in der 44. Saison wieder die gesamte Region musikalisch verwandeln konnten“, zieht Vahid Khadem-Missagh ein positives Resümee. Das Waldviertel sei durch die 50 Konzerte an den vielen historischen Spielstätten und der internationalen Sommerakademie zum Musikviertel geworden. Er danke allen Künstlerkollegen für die vielfältige Mitwirkung und freue sich, dass der Start des siebenjährigen Programmzyklus vom Publikum mit so großer Begeisterung aufgenommen wurde.

Positiv fällt auch die Bilanz von Geschäftsführer Nikolaus Straka aus: „Nach den Einschränkungen der vergangenen Jahre konnten heuer über 30 Spielorte einbezogen werden.“ Insgesamt waren mehr als 8.100 Besucher und mehr als 580 Musiker im Waldviertel dabei. Ein besonderer Erfolg waren die Moonlight-Konzerte auf der neuen Horner Seebühne, die alleine rund 800 Musikfreunde erfreuten. Mit 60 Kursen und Workshops für über 450 Teilnehmer aus 32 Nationen konnte die größte Sommerakademie Europas erfolgreich durchgeführt werden. Das brachte rund 5.800 Übernachtungen in den Bezirk Horn.

