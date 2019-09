Der Startschuss fiel für den Bau der Wohnhausanlage in der Hamerlingstraße. „Mit heutigem Tag geht die unendliche Geschichte zu Ende“, erinnerte Johann Pamperl, Direktor der Baugenossenschaft Waldviertel (WAV), an ein langes Hin und Her. Anrainer beeinspruchten (wie berichtet) das Projekt.

Architekt Thomas Tauber schilderte „seine“ Zeitprobleme bei der Planung: „In der ersten Phase hatten wir gerade einmal sechs Wochen Zeit, um das Projekt auf die Beine zu stellen, bis zur Genehmigung sind aber mehr als drei Jahre vergangen“, aber „Ende gut alles gut“. Somit steht dem Wohnprojekt nichts mehr im Weg.

„Nun kann endlich die Baulücke geschlossen werden“, freut sich Bürgermeister Jürgen Maier. „Das Wohnbauprojekt in Horn ist ein Beleg für die dynamische Entwicklung der Stadt.“ Der Zuzug sei derzeit „erlebbar und spürbar“.

Er dankte dem Architektenbüro aus Krems, „dass in Zentrumsnähe kein 0815-Projekt entsteht, sondern eine innovative Wohnhausanlage, die sich lückenlos und errichtet mit den neuesten Energiesparstandards in das Ortsbild einfügt.“ Insgesamt entstehen 62 Wohnungen in zwei Häusern, die barrierefrei sein werden.

„In der ersten Phase hatten wir gerade mal sechs Wochen Zeit, um das Projekt auf die Beine zu stellen.“ Architekt Thomas Tauber denkt zurück

„Die Wohnhausanlage wird nach den neuen Richtlinien der NÖ Wohnbauförderung als Niedrigstenergiehaus errichtet“, informierte Pamperl. „Ziel der WAV ist leistbares Wohnen.“

Landesrat Martin Eichtinger: „Die Wohnbauförderung löst jährlich Investitionen von 1,8 Milliarden Euro aus. Jährlich investieren wir 400 Millionen Euro in den Wohnbau“, erklärt er. „Damit werden 30.000 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert.“

Bei dieser Wohnhausanlage sind die Eigenmittel beginnend ab 7.500 Euro angesetzt. Über 1.000 Personen bekundeten bereits ihr Interesse. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen.