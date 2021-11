Startschuss für Freibad-Resti gefallen

Mit einem neuen Top-Restaurant direkt am neu entstehenden Stadtsee auf dem ehemaligen Freibadgelände wollen Jimmy Barta und die Stadtgemeinde Horn einen weiteren Akzent für die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Bezirkshauptstadt setzen. Bis kommenden Mai soll hier direkt am Wasser das Lokal „Seedeck“ entstehen, betrieben wird es von Jimmy Barta.

Man habe lange daran gearbeitet, genau so eine Attraktion – ein ganzjähriges Top-Lokal in Top-Lage – nach Horn zu bekommen, erklärt Vizebürgermeister Gerhard Lentschig und schiebt nach: „Ich freue mich schon auf den ersten Besuch.“

Das „Seedeck“ soll mit viel Charme und geschickter Gestaltung von früh bis spät verschiedenste Gästegruppen willkommen heißen und so zu „Restaurant und Lounge für alle“ werden, sagt Barta. Das Restaurant inklusive Terrasse wird 430m² groß sein und innen 100 Sitzplätze bieten. Weitere 150 Plätze sollen den Gästen direkt am Wasser zur Verfügung stehen, wo auch ein Selbstbedienungs-Kiosk errichtet wird. Mit Frühstücksangeboten, regionalen uns saisonalen Speisen und Getränken soll das zeitgemäß gestaltete Lokal tagsüber allen Gästen – Familien mit Kindern, RadfahrerInnen, Einheimischen und Touristen gleichermaßen – als gemütliche Lounge mit Urlaubsatmosphäre direkt am Wasser offen stehen. Abends will Barta dann „High-Level-Gastronomie mit Barbetrieb“ anbieten. Er habe sich bewusst für ein Ganztageskonzept entschieden, jeder soll sich im „Seedeck“ wohl und willkommen fühlen. Trendige Küche, eigene Weine und Biere sollen das Angebot abrunden. 15 Mitarbeiter werden für den Restaurantstart gesucht.

Insgesamt fast 2 Mio. Euro in Projekt investiert

Die ersten Wände stehen bereits. Das Hauptaugenmerk soll auf die Terrasse gelegt werden. Es ist geplant, die großzügige Terrassenfläche gemütlich und charmant in verschiedene Bereiche zu unterteilen, um die Bedürfnisse aller zukünftigen Gäste bestmöglich bedienen zu können. Im Innenraum wird neben hochwertigen Materialien darauf Wert gelegt, dass der Gastraum vielseitig genutzt werden kann. Hinsichtlich der baulichen Gestaltung soll sich das Restaurant in das Konzept Stadtsee eingliedern.

Die drei Gesellschafter sind die Stadtgemeinde, die novum Locations GmbH von David Lieberherr, die auch den Campus Horn betreibt, und die Hornox BeteiligungsgmbH von Barta, der den Gastrobereich im Campus betreibt. Am Stammkapital beteiligen sich die Stadtgemeinde Horn mit 25 Prozent und die beiden weiteren Gesellschafter mit jeweils 37,5 Prozent. In das Projekt werden rund 1,8 Millionen Euro investiert. Barta investiert noch zusätzlich 100.00 Euro für Schanigarten, Kassasystem und SB-Kiosk. Für die Saison 2022 soll das Freibad Horn komplett umgestaltet sein.