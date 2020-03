Der Bauernbund hat im Bezirk Horn seine Dominanz bei der Landwirtschaftskammerwahl weiter ausgebaut. Er erreichte 4.033 von 4.264 gültigen abgegebenen Stimmen – das sind 94,6 Prozent – und somit um 2,6 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2015.

Damit ist fix, dass auch die kommenden fünf Jahre Bauernbund-Spitzenkandidat Herbert Hofer als Obmann der Bezirksbauernkammer Horn vorstehen wird. Stellvertreter Hofers werden weiter der Kattauer Stefan Schlegel und der Frauenhofner Hannes Zeitelberger sein. Als Vertreter in die Landes-Landwirtschafskammer wird der Bezirk wieder Christian Pleßl aus Harth und den Amelsdorfer Andreas Boigenfürst entsenden.

Selbst Landwirte, die die ÖVP bei den Gemeinderatswahlen nicht gewählt haben, hätten bei der Landwirtschaftskammerwahl der ÖVP ihre Stimme gegeben, sagte Hofer und begründete das damit, „weil wir einfach die Partei sind, die die Interessen der Berufsgruppe der Landwirte vertritt“. Auch wenn die wirtschaftliche Situation der Landwirte derzeit „nicht lustig“ sei und es in jedem Bereich Sachen gebe, die Sorge machen, hätten die Wähler trotzdem erkannt, dass der Bauernbund alles in seiner Macht stehende für die Landwirte unternehme. „Und die Leute wollen und trauen uns zu, dass wir das auch in Zukunft machen“, sieht Hofer das Wahlergebnis nicht nur als Bestätigung des bisher geleisteten, sondern auch als Auftrag für die Zukunft.

Ein Mandat für „Freie Bauern“, SPÖ fliegt raus

Der Bauernbund gewann damit ein weiteres Mandat in der Bezirksbauernkammer dazu, hält jetzt 33 der 34 Sitze. „Das gibt mir natürlich noch mehr Spielraum und die Chance, neue Leute in die Bezirksbauernkammer zu bringen“, freute sich Hofer. Die „Freien Bauern“ erhielten 133 Stimmen und verteidigten damit das FP-Mandat aus der Wahl 2015 knapp. Weniger gut lief es hingegen für die SPÖ-Bauern. Lediglich 98 Stimmen entfielen auf diese Liste, damit ging auch der Sitz in der Bezirksbauernkammer verloren.

Aufgrund der hohen Wahlbeteiligung von 67 Prozent – es gab im Bezirk 6.581 Wahlberechtigte – sei dieses deutliche Votum „ein Grundstein für die nächsten fünf Jahre“, freute sich Hofer. Die Wahlbeteiligung lag damit im Bezirk Horn auch höher als bei der Gemeinderatswahl Ende Jänner. Das zeige den Mobilisierungsgrad des Bauernbundes, aber auch, dass die Wähler die Bedeutung der Wahl erkannt haben, freute sich Hofer.