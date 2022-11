Tagträumer gehen ins Finale

Werbung

Kaum hat das Theaterfestival für junges Publikum so richtig begonnen, geht es auch schon langsam wieder zu Ende. Noch gibt es aber genug Angebote, um das Festival in der letzten Woche noch einmal so richtig zu genießen.

Vor allem, wenn man sich im Veranstaltungsprogramm umschaut. Zählten in dieser Woche „Die Schnecke und der Buckelwal“, das Konzert „Extracello“, Momo, Genesis und Baja Buf zu den Höhepunkten, können sich die Besucher auf ein strahlendes Abschlusswochenende freuen. Von Freitag bis zum Festival-Ende am Sonntag stehen noch insgesamt neun Aufführungen auf dem Spielplan.

Mit einer 70-prozentigen Auslastung der Aufführungen sei man bisher sehr zufrieden, sagte die kaufmännische Leiterin Katharina Schober-Dufek von den Tagträumer*innen. Das erfolgreiche Festival überzeugte mit einem umfangreichen Kulturangebot. Nach 38 Veranstaltungen für junges Publikum zeigt sich, das die Tagträumer*innen für zeitgenössische Theaterunterhaltung auf sehr hohem künstlerischen Niveau sorgen. „Dem Festival im nächsten Jahr steht also nichts im Wege“, freut sich Schober-Dufek.

