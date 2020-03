Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte ein Tankwagen welcher 1000l Benzin geladen hatte mit einem Triebwagen der ÖBB. Bei dem Zusammenstoß wurde nur das Führerhaus des Lkw auf der Beifahrerseite stark beschädigt. Der Tank des Lkw blieb vollkommen unbeschädigt, so entstand keine Gefahr für die Umwelt und auch die Gefahr einer Explosion konnte ausgeschlossen werden.



Der Lenker des Tankwagen konnte diesen selbstständig verlassen und wurde leicht verletzt verweigerte aber einen Transport mit dem Roten Kreuz in das Krankenhaus.

Am Triebwagen des ÖBB entstand nur geringer Schaden auch der Treibwagenführer kam mit dem Schrecken davon. Passagiere befanden sich keine im Zug.

Der beschädigte Tankwagen wurde aus dem Gleisbereich gefahren, sämtliche Trümmerteile zusammengekehrt und die Fahrbahn gereinigt. Nach Begutachtung durch Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahn konnte auch die Bahnstrecke wieder freigegeben werden. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.