Im Arkadenhof und in dem schönen Terrassengarten des Kunsthauses präsentierten 45 Aussteller ihre Arbeiten. Die kreativen Textildesigner beeindruckten mit ihrer Arbeiten die Besucher. Bereichert wurde der Textil-Kunst-Markt durch die Kulinarik im Restaurant Ausklang, das mit ihren Schmankerl den Besuchern ihren Aufenthalt besonders schmackhaft gestalteten. Der Textil-Kunst-Markt wurde seit seines Bestehens zu einem Ausflugsziel für Jung und Alt der zum Gustieren, Staunen und relaxen einlädt. Organisatorin Gerda Kohlmayr: „Ziel der Veranstaltung ist, Designer und Handwerkskünstler, aber auch in Kooperation mit sozialen Werkstätten, deren Projekte, einem großen Publikum näher zu bringen.“ Zu sehen gab’s da einiges. Das künstlerische Angebot in höchster Qualität umfasste Textilen, Werkstoffen wie Wolle, Seide, Leinen, Baumwolle oder Filz. Kleidungsstücke wie Schals, Handschuhen, Hüte oder Kleider waren ebenso im Angebot wie gefilzte oder gewebte Kunstgegenstände bis zu kunstvollem Dekor für die Wohnung und Schmuck.