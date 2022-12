Theaterfestival: Träumen mit „Neinhorn“

Werbung

„Besonders in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Aufgabe, Kunst und Kultur für alle erlebbar zu machen“, sagte Katharina Schober-Dufek von den „Tagträumer*innen“. Mit einem Theaterfestival für junges Publikum gehen die Tagträumer*innen mit gutem Beispiel voran und sorgen trotz aktuellen Krisen dafür, dass die guten Seiten des Lebens – dazu zählen sicherlich auch Kunst und Unterhaltung – für alle zugänglich bleiben.

Höhepunkt des Festival-Wochenendes war die ausverkaufte Vorstellung „das Neinhorn“ im Campus Horn. So viel sei verraten: Das Einhorn begeisterte nicht nur die kleinen Besucher. Ein weiteres Highlight ist „Der Nussknacker“ als Eigenproduktion mit Premiere am 4. Dezember im Kunsthaus Horn im Rahmen des „Advent im Kunsthaus“ und ein Gospel-Konzert am 9. Dezember in der Kapelle des Campus Horn. Dafür hat sich „4Real American Gospel feat. Shelia Michellé“ angesagt.

