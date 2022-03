Tolles Debut für Waldviertler Symphoniker

Die Waldviertler Symphoniker unter der Leitung von Dirigent Daniel Muck gastierten nach ihrem Debütkonzert in Zwettl nun am Samstag in Horn. Bis auf den letzten Platz besetzt bot der große Saal des Vereinshauses das ansprechende Ambiente zum großartigen Auftritt der Symphoniker.

Harald Schuh, Direktor der W.A. Mozart Musikschule und Mitbegründer der Waldviertler Symphoniker, berichtete über das „Herzensprojekt“, das schon 2019 entstanden ist und jetzt realisiert wurde. Träger des Orchesters ist der Verein „Orchestervereinigung Waldviertel“, der vor einigen Jahren für Projekte wie Streicherwochen, Orchestercamps und Förderung junger Künstler gegründet wurde. Die Volksbank Wien und NÖ sowie das Autohaus Waldviertel unterstützen das Projekt maßgeblich, ebenso wie das Team der Jeunesse. In dem Orchester sind Musiker aus dem gesamten Waldviertel. „Wir wollen mit diesem Projekt klassische Musik bis in die hintersten Ecken des Waldviertels bringen“, sagte Schuh.

Mit der Ouvertüre zu „Der Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini eröffneten die 26 Musiker den Konzertabend. Als zweites Stück folgte ein beeindruckendes „Concerto“ mit zarten, reinen Flötensoli von Karoline Schöbinger-Muck geschmückt. Die „Ancient Dance Suite No. 3“ von Ottorino Respighi war speziell und alleinig für Streicher komponiert. Ein besonderes Highlight war das dritte Stück „Die Moldau“ von Bedřich Smetana, wo die Zuhörer gleichsam den Lauf des Flusses begleiteten, vorbei an einem Volksfest, an Jagdszenen und bis hin zur friedlichen Mündung in den „großen See.“

Besonders schön für die Zuhörer waren die vielen „Ohrwürmer“ des Programms. So geschehen mit „České tance č 1 – Böhmischer Tanz Nr. 1“, also eine Polka von Vitezslav Novák, weiters mit Melodien wie „Maria, Maria!“, „Tonight“ und „I like to be in America“ in einem kleinen Ausschnitt aus dem Musical „West Side Story“ von Leonard Bernstein.

Weitere Projekte sind schon in Planung

Im zweiten Teil des Abends brachte sich Dirigent Daniel Muck mit der Komposition „Delos“, die heilige Insel des Apollon betreffend, in das Programm ein. Als Solist begeisterte der Klarinettist Joachim Celoud mit seinem klingenden Solo im „Concerto für Clarinet.“ Der bekannte „Walzer aus der Jazz Suite Nr. 2“ von Dmitri Schostakowitsch sollte das Konzert beenden. Doch die Zuhörer erhielten noch eine Zugabe, nämlich den „Slawischen Tanz“ von Antonín Dvořák zum Abschied. „Geplant sind weitere Konzerte mit Musikern aus allen Teilen des Waldviertels“, so die Leiter und Initiatoren Harald Schuh und Daniel Muck.

