„Ich bin sehr froh, dass wir mit den Vereinen ein gutes Einvernehmen haben und sie den Wegfall der Trainingsmöglichkeiten in der Sporthalle, die ja als Impfstraße genutzt wird, und der Turnsäle so gut verkraften“, ist der für die Sportagenden zuständige Vizebürgermeister Gerhard Lentschig, den Vereinen für ihre Einsicht dankbar.

Darunter fallen auch die Jazz-Tänzerinnen, denen er ein Angebot gemacht hat, das sie weder ablehnen konnten, noch wollten. „Wir haben seit Ende Oktober nicht mehr gemeinsam trainieren können, alles ist online abgelaufen, jede Tänzerin hat für sich gearbeitet, jetzt ist diese Zeit vorbei“, atmet Trainerin Jutta Gröschel auf. „Wir sind total happy!“ Sie ist mit ihren Mädchen nun jeden Freitag („Von 18 bis 19 Uhr habe ich immer Sonne bestellt!“) im Freibad, das Lentschig extra für die Gruppe aufsperren lässt und ihnen ein Training im Freien ermöglicht.

Lentschig ist selbstkritisch und weiß, dass die Lösung nicht optimal ist, aber er wird eines Besseren belehrt durch die Freude, die die Jugendlichen haben, wenn sie einander treffen und gemeinsam Sport betreiben können. So wie für diese Gruppe wurde auch Ersatz etwa für die Sportakrobatinnen gefunden (die NÖN berichtete). Sie haben in Eigenregie die Arena-Halle in ein „Trainingszentrum“ verwandelt und bereiten sich dort auf Wettkämpfe, die es vielleicht bald geben wird, vor.