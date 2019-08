Die Frau war am 9. August gegen 8.10 mit ihrem Citroen auf der L8006 von Mühlfeld in Richtung Rosenburg unterwegs. Die Frau wollte einen vor ihr fahrenden Steyr-Traktor, der ein Güllefass angehängt hatte, überholen. Der 48-jährige Traktor-Lenker wollte aber gerade links in ein Feld einbiegen. Der Pkw krachte in den linken Vorderreifen der Zugmaschine. Die Frau dürfte laut Polizei dann nach links ausgelenkt haben und fuhr über eine Böschung in ein angrenzendes Feld, wo der Pkw zum Stillstand kam.

Die Frau suchte dann das Landesklinkum Horn auf, wo eine Halswirbelprellung festgestellt wurde.