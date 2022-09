Horn trauert um Johann Steininger

Steininger wurde am 15. November 1955 in Etzen bei Groß Gerungs geboren. Er studierte 1974 bis 1978 Rechtswissenschaften an der Universität Wien und fand dann eine Anstellung im Landesdienst. Von 1979 bis 1984 war er an der Bezirkshauptmannschaft Melk tätig. Dann war er als Sekretär des damaligen Landeshauptmannes Siegfried Ludwig tätig. Der Jurist wechselte dann 1989 ins Horner Stadtamt. 2001 übernahm er als Nachfolger von Herbert Chromy die Funktion des Horner Stadtamtsdirektors.

In seiner Amtszeit wurden in der Stadtgemeinde Horn wichtige Projekte umgesetzt, etwa die Errichtung wichtiger Gemeindewohnungen, der Kindergarten-Bau und der Umbau der NÖ Mittelschule. Ein wichtiges Projekt während seiner Amtszeit war die Ausrichtung der NÖ Landesausstellung im Jahr 2009, die das Stadtbild wesentlich verändert und modernisiert hat. Stadterneuerung, Verwaltung und das Feuerwehrwesen - er war jahrelang als Feuerwehrjurist tätig - lagen Steininger besonders am Herzen.

Nach seiner Pensionierung im Jahr 2016 wurde Steininger, der in der Gemeinde Japons wohnte, für sein Schaffen mit dem Ehrenring der Stadtgemeinde Horn geehrt.



