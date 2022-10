UNESCO-Tagung: Inklusiv in die Schul-Zukunft

Zu einer dreitägigen Tagung trafen sich Vertreter der österreichischen UNESCO-Schulen – davon gibt es insgesamt 105 – in der Vorwoche in Horn. Auch die Horner HLW gehört zu diesen Schulen. Bei der Tagung wurde das Thema „Inklusion“ in den Vordergrund der Workshops gerückt. Das Thema wurde aus interdisziplinären Perspektiven beleuchtet.

Neben der Einbindung von Schülern mit Behinderung oder Traumata wurde gendersensible Pädagogik mit dem Fokus auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt thematisiert. Dabei erhielten die Teilnehmer Anregungen und Infos, die sie im Schulalltag umsetzen können. Neben den Workshops gab es auch Vorträge und Exkursionen, die laut Stephanie Godec, Referentin für die UNESCO-Schulen in Österreich, zeigen sollen, warum es Sinn mache, UNESCO-Schule zu sein.

Er sei beeindruckt, welche interkulturellen und integrativen Schwerpunkte die UNESCO-Schulen setzen, meinte Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer bei der Eröffnung der Tagung im Campus Horn. Er glaube, dass man bei diesen Themen nicht früh genug anfangen könne, sie Schülern mit auf den Weg zu geben: „Demokratie muss in jeder Generation neu geboren werden. Und Bildung ist die Hebamme dazu“, zitierte er den amerikanischen Pädagogen und Philosophen John Dewey.

Alfred Grünstäudl, Leiter der Bildungsregion Waldviertel, ergänzte, dass es wichtig sei, Themen wie Inklusion nicht nur irgendwo schriftlich festzuhalten, sondern sie auch in der Realität zu leben. Bei der Bekämpfung von Armut, dem Lindern von Hunger, gerechter Bildung und dem Ausgleich von Bildungsunterschieden komme den Bildungseinrichtungen ein wichtiger Auftrag zu.

Umrahmt wurde die Eröffnung vom Schulchor der HLW Horn. Organisiert wurde die Tagung von den HLW-Lehrern Irene Hofbauer und Gernot Blieberger.

