Frauen, die in Männerdomänen eindringen, werden zunächst häufig belächelt. Auch die Hornerin Margot Wondra hat das bei ihrem Einstieg in die Motorsägen-Schnitzer-Szene erlebt. Mittlerweile wissen die Kollegen aber, dass die zierliche Dame ordentlich Power in den Ärmeln hat. Aber nicht nur Kraft, sondern auch viel Gefühl bringt sie für ihr Hobby mit. Egal ob Tiere, Traktoren, Autos oder Blumen – sie fertigt mit ihren Motorsägen auf Auftrag alles an, was das Herz begehrt.

Das Interesse für Technik hat Wondra, Lebensgefährtin des Horner Gemeinderates Paul Klinger, schon von klein auf. Sie besuchte die Uhrenfachschule in Karlstein. Das Arbeiten mit Holz sei schon immer „ihr Ding“ gewesen, so hat sie auch immer wieder alte Möbel hergerichtet. Vor drei Jahren kam sie dann durch einen Bekannten mit dem Motorsägen-Schnitzen in Berührung.

„Er hat mich auf einen Motorsägen-Schnitzkurs nach Kärnten mitgenommen, dann habe ich von Paul meine erste Motorsäge bekommen“, erzählt Wondra. Mittlerweile hat sie drei Stück davon. „Meine Werkstätte ist mittlerweile besser ausgestattet als so mancher Baumarkt. Dort gehe ich übrigens lieber zum einkaufen als in ein Modegeschäft“, lacht sie.

Für Wondra ist ihr Hobby ein perfekter Ausgleich zu ihrem Bürojob. Am Ende des Tages habe man beim Schnitzen ein Ergebnis in der Hand, „man sieht, was man erschaffen hat“. Wichtig sei es, auf das jeweilige Stück Holz einzugehen. „Jedes Stück Holz ist anders gewachsen. Das Holz gibt vor, was daraus werden kann. Man muss von Anfang an das Endprodukt in jedem Stück erkennen können – und dann seine Kreativität spielen lassen“, beschreibt sie ihre Vorgehensweise.

Alle Produkte individuell

Während sie in der warmen Jahreszeit mit den Motorsägen schnitzt – wegen der Lärmbelästigung übrigens nicht in ihrem Garten in Horn, sondern auf einem Grundstück in Mödring –, schnitzt sie im Winter lieber mit dem Messer. Da werden etwa Hirsche mit feinen Geweihen, Krippen oder Heiligenfiguren hergestellt. Alle ihre Produkte sind individuelle Stücke, die sich auch gut als Geschenke für Geburtstage, Jubiläen oder Weihnachten eignen.

Mittlerweile hat Wondra auch einige Kurse für Motorsägen-Schnitzer in Kärnten, am Edelhof bei Zwettl oder in Gallien besucht. Sie sei als Frau noch ziemlich alleine in dieser Männerdomäne. Zunächst habe sie auch einige abschätzige Blicke geerntet. „Als die Herren dann aber gesehen haben, dass ich auch als eher zierlich Frau die Holzstücke auf eine Palette ziehen kann, hat sich das mit dem Belächelt-Werden rasch gelegt.“

Und, so sagt Wondra: „Mittlerweile bin ich süchtig nach dieser Männerdomäne.“