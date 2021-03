Mit dem Horner Shefqet „Sigi“ Balaj hat das Waldviertel jetzt einen zweiten „Integrations-Botschafter“. Gemeinsam mit dem Waidhofner Salif Nikiema, der schon seit 2011 als Integrations-Botschafter aktiv ist, will er künftig in Schulen, aber auch in Betrieben, Beispiele präsentieren, wie gelungene Integration ausschauen kann. Koordiniert werden die Aktivitäten der Integrationsbotschafter über das Netzwerk „Zusammen Österreich“.

Beispiele für gelungene Integration. Bei ihren Besuchen erzählen Balaj – er stammt aus dem Kosovo – und Nikiema – aus Burkina Faso – jeweils ihre eigene Geschichte. Und wie wichtig es ist, in einem Land, in das man kommt, integriert zu sein. Bei den Besuchen gehe es darum, sowohl bei Menschen mit als auch ohne Migrationshintergrund Vorurteile abzubauen.

Integrations-Botschafter sollen Leute mit Migrationshintergrund sein, die sich integriert haben – und daher Vorbilder für andere sein können. Beide sehen die Sprache dabei als wesentlichen Faktor. Auch er als erfolgreicher Unternehmer – er betreibt in Horn eine gut gehende Reinigungsfirma, die besonders auf Maschinenreinigungen spezialisiert ist, aber auch normale Hausreinigungen macht – könne etwa nicht eine Person ohne Deutschkenntnisse einstellen. „Und das hat nichts mit Rassismus zu tun. Aber ich habe als Unternehmer nicht die Zeit, meinen Mitarbeitern permanent hinterherzulaufen und für sie zu übersetzen“, sagt er. Wolle man sich integrieren und hier arbeiten, dann gehe das eben nur über die Sprache.

„Wer sich nicht integrieren will, soll gehen.“ Helfen wollen Balaj und Nikiema – beide sind in ihren Gemeinden übrigens Gemeinderäte für die ÖVP – neu ins Waldviertel gekommenen Menschen. Deren Anliegen anzuhören und zu helfen, oder notfalls die Anliegen weiter zu leiten, sei die Aufgabe. Aber sie wollen den Menschen mit Migrationshintergrund auch klar machen, dass es sehr viel an deren Einstellung liege, ob die Integration klappt: „Wenn wir da sehen, dass es bei einem hapert, dann sprechen wir das auch klar an. Wenn sich einer nicht integrieren will, dann sage ich ihm klar: Dann geh“, fordert Balaj von den Betroffenen Eigeninitiative.

So sei es etwa sinnvoll, sich bei Vereinen, den Freiwilligen Feuerwehren oder dem Roten Kreuz zu engagieren, um deutlich zu signalisieren, dass man sich integrieren und für die Gesellschaft nützlich machen möchte. „Wenn man integriert werden will, darf man sich nicht selber ausschließen. Man muss auf seine Mitmenschen zugehen“, sagt Balaj. Nikiema erzählt dazu aus seiner eigenen Geschichte. Bei ihm sei von Anfang an der Wille, sich hier zu integrieren, groß gewesen: „Und dann findest du auch Leute, die dir helfen“, sagt er. Denn die Bereitschaft der österreichischen Bevölkerung, zu helfen, sei groß.

Anpassen, aber nicht vergessen. Bei der Integration sei es wichtig, sich an Gepflogenheiten und Sitten eines Landes anzupassen, ohne dabei das zu vergessen, was vorher war, sagt Nikiema. Man müsse die Regeln der neuen Heimat lernen und akzeptieren, dabei seine Identität aber nicht aufgeben.

Balaj selbst unterstützt etwa laufend Horner Vereine wie den Lions Club. Eine besondere Episode erzählt er aber aus seiner Zeit in Stockerau. Dort hat er die Obmannschaft eines albanischen Kulturvereins übernommen und „aus einem Ghetto-Verein einen interkulturellen Verein“ gemacht. Hätten Nachbarn davor noch einen großen Bogen um das Vereinslokal gemacht, seien sie nach ersten positiven Kontakten und dem Abbau von Vorurteilen gerne zum Schach- oder Karten-Spielen ins Vereinslokal gekommen.

Frage der nächsten Generation. Er höre häufig die Frage, ob er sich als Österreicher fühle. „Dann frage ich zurück: Wie fühlt man sich als Österreicher?“, sagt Balaj. Wichtig sei ihm, es zu schaffen, dass seine Kinder und Enkel nicht als Kinder mit Migrationshintergrund, sondern als Österreicher angesehen werden. „Meine Kinder sind hier aufgewachsen, ich sehe sie als Bereicherung für die österreichische Kultur. Mein Enkel hat keine Ahnung vom Kosovo“, erzählt er.