Musik verbindet: Neue Orchester stellen sich vor

Die Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn-Waidhofen hat ein „Bezirksjugendblasorchester“ und ein „Bezirksblasorchester“ auf die Beine gestellt. Nach intensiver Probenarbeit stellen für die rund 100 Musiker aus allen 19 Kapellen der BAG Horn-Waidhofen in den beiden Orchestern zwei Konzerttermine den Höhepunkt des Projektes dar. Dabei soll das Erarbeitete dem Publikum am Sonntag, 30. Oktober (16 Uhr, Mehrzwecksaal Irnfritz) und am Montag, 31. Oktober (19 Uhr, Stadtsaal Waidhofen) präsentiert werden.

Im Vordergrund des Projektes steht die Vernetzung, das gegenseitige Kennenlernen und Spaß an der Musik. Ziel des Orchesters ist es, alle Musiker zu fordern und positive Energie und Motivation in die örtlichen Musikvereine mitzunehmen. Anlässlich 100 Jahre Niederösterreich sowie 70 Jahre NÖ Blasmusikverband wurden für das Bezirksjugendblasorchester, das von den Dirigenten Manfred Kreutzer (VItis), Harald Schuh (Langau) und Stefan Pfaunz (Eggenburg) geleitet wird, Musikstücke niederösterreichischer Komponisten einstudiert. Für das Bezirksblasorchester konnte ein externer Dirigent – Martin Fuchsberger – gewonnen werden.

