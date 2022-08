WAV-Bau in der Zielgeraden

In die Zielgerade biegt der Bau der neuen Wohnhausanlage der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) in der Robert Hamerling-Straße. Rechtzeitig zur geplanten Eröffnung am 30. September sollen laut WAV-Direktor Manfred Damberger alle Arbeiten abgeschlossen sein. Aktuell stehen noch die letzten Fertigstellungsarbeiten an. Auch im Umfeld der Anlage sind die Arbeiten an den Straßen, Gehsteigen und Zebrastreifen schon abgeschlossen.

Und im idealen Fall kann nach der Eröffnung auch gleich mit einer 100-Prozent-Belegung gestartet werden. Denn aktuell sind nur noch zwei jeweils 61 m² große Wohnungen, die in Miete mit Kaufoption vergeben werden, zu haben. Die beiden Wohnungen verfügen jeweils über eine eigene Loggia, zwei zugeteilte Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage und eigene Kellerabteile. Außerdem gibt es einen Gemeinschaftsgarten mit Spielplatz, einen Mehrzweckraum ausgestattet mit Küchenzeile, Tischtennis- und Tischfußballtisch, Beamer und Spielecke sowie „Büro-Möglichkeiten“ für Home-Office.

Aus Sicht Dambergers trifft die Anlage genau den Zeitgeist. und die „neue Art des Wohnens“, die weg vom schwer leistbaren Einfamilienhaus zu Reihenhaus und Wohnung gehe. Außerdem: „Qualität und Lage sind perfekt. Dieses Projekt kam genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“

Die Vergabe dieser beiden Wohnungen erfolgt über das Land NÖ, bei dem man sich auch dafür anmelden muss.

