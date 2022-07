Weitblick: Stadt-Entwicklung wird vorangetrieben

„Ich stelle mir eine verkehrsberuhigte Siedlung vor, die vor allem für Menschen entsteht, die pendeln und somit den Bahnhof auch leicht per Rad erreichen können“, erläuterte Horns Planungsstadtrat Reinhard Litschauer im Gemeinderat die Vergabe von Planungsleistungen in Zusammenhang mit der vorgesehenen Siedlungerweiterung „Horn Ost“ und argumentierte: „Wir wollen eine große Lösung und keinen Fleckerlteppich!“

Im Hinblick auf die Anbindung Horns an die Franz-Josefs-Bahn ab dem Jahr 2028/29 soll auch eine einhergehende Siedlungsentwicklung im Bereich Hopfengartenstraße-Lagerhausstraße und Sportplatz in Richtung der alten Molkerei vorangetrieben werden.

Neuer Straßenzug soll die Bahnstraße entlasten

Dazu bedarf es Planungen zur verkehrstechnischen Erschließung des Gebietes, einer Aufbereitung der Siedlungsentwicklung im Zusammenhang mit dem verordneten Entwicklungskonzept und ebenso einer Untersuchung der kommunalen Infrastruktur hinsichtlich Hochwasserschutz und Siedlungswasserwirtschaft.

Gleichzeitig wird eine neue Anbindung des Bahnhofs Horn über die Wiener Straße angedacht und auch dazu sind entsprechende Vorarbeiten notwendig. Litschauer: „Es wurden ausführliche Vorgespräche geführt und entsprechende Angebote eingeholt.“

„Dazu ist auch eine Entlastungsstraße für die bestehende Alpenland-Siedlung in der Hopfengartenstraße parallel zur Bahnstraße nötig, die Leute lechzen nach einer direkten Verbindung zum Bahnhof“, meinte Bürgermeister Gerhard Lentschig. „Wir müssen uns ernsthaft damit beschäftigen und reagieren.“ Von einer „Entwicklung, die einer Bezirksstadt würdig ist“, sprach Litschauer, da man für vernünftiges Wachstum vorsorgen müsse. „Das ist unsere Idee, jetzt ist zu prüfen, ob das geht.“

Planungskosten belaufen sich auf 133.000 Euro

Dafür wurden Planungsleistungen an die Firma Hydro Ingenieure für die Variantenuntersuchung zur kommunalen Infrastruktur hinsichtlich Hochwasserschutz und Siedlungswasserwirtschaft zu einem Preis von 58.920 Euro, an die Firma Porsch für die Ergänzung des rechtskräftigen Örtlichen Entwicklungskonzepts und Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung für die geplanten Erweiterungsgebiete zu einem Preis von 45.540 Euro und an die Firma schneider consult Ziviltechniker für die Erstellung eines Mobilitätskonzepts im Rahmen der Flächenwidmung zu 28.710 Euro (alle Summen brutto) einstimmig vergeben.

