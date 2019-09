Nach der Umsetzung zweier Projekte, deren Idee die Horner Grünen für sich beanspruchen, ist der Unmut bei den Grünen über die Stadt-ÖVP groß: „Ich verstehe nicht, warum man nicht sagen kann: Die Idee kam von den Grünen“, artikuliert Gemeinderat Walter Kogler-Strommer seinen Ärger.

Sowohl beim vor Kurzem asphaltierten Radweg in der Ferdinand-Kurz-Gasse, als auch bei der Begrünung des Daches auf dem Zubau zum Pfadfinderheim (die NÖN berichtete jeweils) sei die Idee von den Grünen gekommen, jetzt tue die ÖVP so, als sei sie die Ideengeberin der beiden Projekte, sagt Kogler-Strommer.

Walter Kogler-Strommer & Christa Eckhard beanspruchen die Idee der Dachbegrünung auf dem Pfadi-Heim für sich.

Zum Radweg haben wir mehrere Dringlichkeitsanträge eingebracht, die jeweils abgewiesen wurde“, sagt Kogler-Strommer (Anm.: Zuletzt Ende Juni). Jetzt brüstet sich die ÖVP mit der Umsetzung. Verärgert reagiert Bürgermeister Jürgen Maier auf die Vorwürfe der Grünen. Die Radweg-Idee sei bereits Jahre vor den Anträgen der Grünen in der Stadt-Erneuerung geboren worden.

Mit ihren Anträgen hätten die Grünen nur die Umsetzung des Projektes gefordert. „Da muss man ihnen zugestehen, dass sie beharrlich geblieben sind“, sagt Maier. Die Umsetzung des Radweges sei aber zum Zeitpunkt der Einbringung der „Dringlichen“ bereits geplant gewesen, „daher haben wir hier keine Dringlichkeit erkannt“, erklärt Maier. Er habe Kogler-Strommer damals eine Besprechung zugesagt, bei der Stadtrat Manfred Daniel am 13. August auch die genauen Pläne präsentiert habe, Ende August wurde die Asphaltierung durchgeführt.



Laut Maier habe es bezüglich Begrünung am Dach des Pfadfinderheims schon zuvor seitens der ÖVP Zusagen gegeben, dass das Dach begrünt werden soll. „Ich habe schon zwei Wochen vor der Gemeinderatssitzung den Architekten darüber informiert. Ich lasse mir dieses Thema nicht wegnehmen“, ärgert er sich. Die Grünen hatten bei zwei Sitzungen (Ende März und Ende Juni) Dringlichkeitsanträge zum Thema „ Tausend Grüne Dächer in NÖ“ eingebracht.

Sie hatten verlangt, die Landesregierung möge eine attraktive Direktförderung für dieses Programm für Dachbegrünung in Industrie-und Gewerbegebieten einführen, in der Gemeinde Horn solle die Umsetzung eines gemeindeeigenen Vorzeigeprojekts mit Dachbegrünung als wertvoller Beitrag zum Klimaschutz und zur CO2 -Reduktion im Sinne der Antragsbegründung angestrebt werden, hieß es. Maier kontert: „Da war ebenso keine Dringlichkeit gegeben. Die Sache mit dem Pfadfinderdach war ohnehin schon gegessen. Außerdem gehört dieses Thema in den Landtag und nicht in den Gemeinderat.“