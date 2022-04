Wildtiere und Verkehr: Mit Reflektoren für Sicherheit

Werbung

Auch in Horn setzen Jagd-Verantwortliche gemeinsam mit der Stadtgemeinde jetzt Maßnahmen, um künftig die Zahl von Wildunfällen zu minimieren. Dazu beteiligt man sich am Projekt „Wildtiere und Verkehr NÖ“. Entlang der B 2 und der B 34 wurden Wildwarnreflektoren der neuesten Generation montiert, deren Wartung und Überprüfung vom Straßendienst und der Jägerschaft übernommen werden. Die Jägerschaft wird auch das laufende Wildunfall-Geschehen dokumentieren.

Um die Zahl der Wildunfälle zu reduzieren, wurde 2008 an der Universität für Bodenkultur das ehrgeizige Projekt ins Leben gerufen. Neben dem Ziel, die Wildverluste in NÖ maßgeblich zu verringern, gilt es, Erfahrungswerte der Unfallprävention in der Praxis zu sammeln und durch wissenschaftliche Analysen auszuwerten, um damit unnötiges Tierleid an Verkehrswegen zu vermindern und die Verkehrssicherheit für Mensch und Tier zu erhöhen.

In Kooperation mit der Jägerschaft wurde ein System der Datenaufnahme und der Erforschung von ökologischen, jagdwirtschaftlichen, straßenbaulichen und technischen Wildunfall-Schutzmaßnahmen etabliert. Immer wieder werden Jagdreviere mit starken Wildunfallhäufungspunkten an Verkehrswegen in das Projekt aufgenommen. Anfallende Kosten der Präventionsmaßnahmen werden derzeit zu einem Drittel vom Land und zu zwei Drittel von der lokalen Jägerschaft getragen, erklärt Forstmeister Stefan Wukowitsch von der Forstverwaltung Hoyos.

Für Bürgermeister Jürgen Maier ist die Thematik „Wildtiere und Verkehr“ weder der Jagd noch dem Straßendienst anzulasten, es sei vielmehr ein gesellschaftspolitisches Thema. „Nur gemeinsame Anstrengungen sind hinsichtlich der Wildunfallverminderung Erfolg versprechend“, sagt Maier.

