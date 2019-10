Stadtgemeinde Horn/Edith Reischütz

Laut Bürgermeister Jürgen Maier will die Stadtgemeinde Horn als eine Maßnahme des "Klima- und Umweltschutzprogramms" in den kommenden zwei Jahren 500.000 Euro in neue Photovoltaikanlagen auf Dächern von Gemeindewohnhäusern investieren.