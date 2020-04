Werner Groiß ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und engagierte sich lange regionalpolitisch. Er bewertet für die NÖN die wirtschaftliche Lage.

NÖN: Ist die Coronakrise in der Wirtschaft überwindbar?

Werner Groiß: Mit den staatlichen Hilfen, ja.

Wenn trifft’s besonders?

Groiß: Besonders jene, die direkt mit den Menschen zu tun haben. Die Unternehmer haben keinen Schutz vom AMS und können nicht in Kurzarbeit gehen: Sie stehen primär in der Auslage. Dazu kommt, dass ein Shitstorm in den sozialen Medien ausbricht, wenn Handwerker arbeiten. Sie trauen sich nicht mehr, ihre Tätigkeiten anzubieten. Oder sie haben Mitarbeiter aus Tschechien. Selbst jene, die systemrelevant sind, haben kein Personal. Der Lebensmittelhandel hat das Problem, dass die Gastronomie weggebrochen ist. Deshalb trifft’s fast alle.

Wie wird die Wirtschaft nach Corona aussehen?

Groiß: Meine persönliche Einschätzung: Es wird sich einiges ändern, für den einen positiv und für den anderen negativ. Einige Branchen werden stark gewinnen, besonders jene im digitalen Bereich. Andere Branchen, die derzeit viel von Angesicht zu Angesicht machen, werden die Verlierer sein. Vielleicht ändern sich die Einkaufsgewohnheiten: Warum soll ich noch einkaufen, wenn ich’s online erhalte? Vielleicht wird‘s ein bisschen regionaler werden.