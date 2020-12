Die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft „Kamptal“ übergab in der Wohnhausanlage Hopfengartenstraße 19 die fertiggestellten 24 Wohnungen als Miet-Kaufwohnungen an die Mieter. „Es sind bereits alle Wohnungen vergeben“ informierte Kamptal-Geschäftsführer Johannes Ott, der gemeinsam mit Landesrat Martin Eichtinger, Bürgermeister Jürgen Maier, Wolfgang Berger von der Kamptal und Christian Gebhardt vom Architekturbüro Schwaighofer & Partner die Eröffnung vornahm. Die fiel übrigens aufgrund der Covid-19-Maßnahmen nur als kurzer symbolischer Akt aus, in dem die Wohnungen an die Mieter übergeben wurden.

Das Haus verfügt über einen Personenaufzug, der von der Tiefgarage bis zum 3. Obergeschoss führt. Die Größe der Wohneinheiten beträgt 55 bis 88 m². Für jede Wohnung sind Pkw-Abstellplätze in der Tiefgarage zugeordnet. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über einen Eigengarten mit Terrasse, die Wohnungen im Obergeschoss sind mit einem Balkon ausgestattet. Die Gesamtbaukosten für dieses Projekt betrugen 4.6 Mio. Euro. Neben einem Darlehen in Höhe von 1,6 Mio. Euro wurde dafür vom Land NÖ auch ein gefördertes Darlehen von 2,5 Mio. Euro gewährt. Die Bewohner haben ihrerseits insgesamt 544.000 Euro an Eigenmitteln aufgebracht.

Nächstes Projekt: 18 Reihenhäuser für Horn

Der gemeinnützige Wohnbau löse in NÖ ein Gesamtinvestitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro aus und sichere 30.000 Jobs im Land, sagte Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger. Deshalb habe das Land Niederösterreich ein 200 Mio. Euro Maßnahmenpaket für den Wohnbau bewilligt, damit neuer leistbarer Wohnraum geschaffen und bestehender saniert werden könne.

Auch optisch präsentiert sich das neue Wohnhaus gelungen. Eduard Reininger

Möglich sei die Realisierung der Wohnhausanlage nur durch ein perfektes Zusammenspiel aller Baufirmen gewesen, sagte Ott. „Die Kamptal-Wohnbaugesellschaft steht für Qualität, wo auch komplizierte Wohnbauträume im Eilzugstempo errichtet werden. Aber wenn es einfach ginge, dann bräuchten wir ja die Kamptal nicht“, schmunzelte Bürgermeister Jürgen Maier und sprach von einer „Win-win-Situation für alle“.

Landesrat Eichtinger meinte abschließend, dass Horn nicht nur eine „Waldviertel-Metropole“ sei, sondern auch eine Stadt mit Herz. Das komme dadurch zum Ausdruck, dass in den letzten Jahren hier so viele verschiedene Wohnträume realisiert werden konnten. Die Kamptal hat das nächste Projekt in Horn übrigens schon ins Auge gefasst: die Errichtung von 18 Reihenhäuser in der Frauenhofner Straße.