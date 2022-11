Zeit-Dokumente: Ein Filmabend für Nostalgiker

Einen „Kinosaal“ voller Nostalgie gab es beim Filmabend des Film- und Videoklubs der VHS Horn im großen Saal des Vereinshauses. Schon vor Beginn der Filme war die Vorfreude bei den Besuchern zwischen 8 und 88 Jahren greifbar. Den Höhepunkt des Abends bildete die Übergabe des Filmarchivs des Film- und Videoklubs durch Obmann Erwin Luser an die Stadtgemeinde Horn, vertreten durch Bürgermeister Gerhard Lentschig und Stadtamtsdirektor Matthias Pithan.

Den Auftakt zur Filmklassiker-Reihe im Rahmen der „Horner Splitter 1980“ bildete der Film „Fassbinder 1982“ von Rudolf und Gerhard Hewelt. Dann hieß es Film ab für die Eindrücke und Szenen aus dem öffentlichen Leben in und um die Stadt in den 1980er-Jahren. Filmische Leckerbissen von Wolfgang Andraschek jun., Eduard Adler, Eduard Bräunl, Anton Keppel, Widmar Andraschek, Horst Pfeifer und Wolfgang Fally wurden dem erwartungsvollen Publikum vorgeführt.

Während kurzer technischer Pausen konnten sich die Gäste über unzensierte „Backstage-Szenen“ unterhalten und in alten Erinnerungen schwelgen. So wurde ein weiterer erfolgreicher Filmabend gefeiert. Nicht zuletzt wegen der zahlreichen Gäste, die in den Nostalgiefilmen wiederzuerkennen waren, sondern auch wegen der spannungsgeladenen und bildgewaltigen Dokumentationen war das Publikum begeistert.

